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***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

06.06.2023 10:29
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Portföy Dağılım Raporu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156296


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
12:065.435
Değişim :  1,16% |  62,16
Açılış :  5.372  
Önceki Kapanış :  5.373  
En Düşük
5.341 En Yüksek
5.440
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:06
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EUKYO 5,25 5.499.342 % 9,83  
EKIZ 16,90 1.712.122 % 9,60  
BALAT 16,50 233.327 % 8,55  
PENTA 18,69 148.193.772 % 7,66  
BURCE 161,70 95.212.614 % 7,58  
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12:06 Alış Satış %  
Dolar 21,4970 21,5101 % 1,19  
Euro 23,1213 23,1885 % 1,26  
Sterlin 26,6450 26,7787 % 1,12  
Frank 23,6520 23,7944 % 1,24  
Riyal 5,7197 5,7483 % 1,19  
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12:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.960 1.961 -1,24  
Altın Gr. 1.355 1.355 14,53  
Cumhuriyet 9.138 9.276 122,00  
Tam 9.090 9.326 125,53  
Yarım 4.470 4.549 24,00  
Çeyrek 2.228 2.274 5,00  
Gümüş.Ons 23,50 23,52 -0,07  
Gümüş Gr. 16,24 16,25 0,13  
B. Petrol 75,19 75,19 -1,52  
Seans Raporu 12:06
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