***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.06.2023 10:30
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156307
BIST
12:065.435
En Düşük
|Değişim
|: 1,16%
|| 62,16
|Açılış
|: 5.372
|
|Önceki Kapanış
|: 5.373
|
5.341
En Yüksek
5.440
12:0621,5101
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,2532
|Açılış
|: 21,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2100
|
21,7234
En Düşük
21,2191
12:0623,1885
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,2879
|Açılış
|: 23,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
23,3824
En Düşük
22,8128
12:061.356,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 15,25
|Açılış
|: 1.356,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340,74
|
1.368,74
En Düşük
1.338,51
BIST En Aktif Hisseler12:06
|EUKYO
|5,25
|5.499.342
|% 9,83
|
|EKIZ
|16,90
|1.712.122
|% 9,60
|
|BALAT
|16,50
|233.327
|% 8,55
|
|PENTA
|18,69
|148.193.772
|% 7,66
|
|BURCE
|161,70
|95.212.614
|% 7,58
|
|IMASM
|21,80
|464.303.552
|% -9,99
|
|ISSEN
|16,52
|19.426.611
|% -9,97
|
|MARKA
|11,56
|48.197.215
|% -6,62
|
|ADEL
|141,30
|43.407.342
|% -6,36
|
|DOGUB
|19,32
|17.706.545
|% -5,76
|
|THYAO
|165,10
|4.291.096.533
|% 0,36
|
|SASA
|65,75
|3.477.057.572
|% 3,06
|
|KCHOL
|96,90
|2.777.343.424
|% 3,30
|
|ASELS
|53,90
|2.621.723.453
|% 5,48
|
|EREGL
|35,56
|1.989.658.501
|% 1,31
|
|EKGYO
|7,58
|1.132.681.391
|% -0,26
|
|YKBNK
|11,96
|1.633.103.939
|% -0,91
|
|ISCTR
|12,66
|1.477.104.230
|% 0,24
|
|AKBNK
|18,04
|1.678.565.745
|% -0,72
|
|KLGYO
|2,61
|196.053.099
|% 0,38
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,4970
|21,5101
|% 1,19
|
|Euro
|23,1213
|23,1885
|% 1,26
|
|Sterlin
|26,6450
|26,7787
|% 1,12
|
|Frank
|23,6520
|23,7944
|% 1,24
|
|Riyal
|5,7197
|5,7483
|% 1,19
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.961
|-1,24
|
|Altın Gr.
|1.355
|1.355
|14,53
|
|Cumhuriyet
|9.138
|9.276
|122,00
|
|Tam
|9.090
|9.326
|125,53
|
|Yarım
|4.470
|4.549
|24,00
|
|Çeyrek
|2.228
|2.274
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,52
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|16,24
|16,25
|0,13
|
|B. Petrol
|75,19
|75,19
|-1,52
|