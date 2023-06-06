***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.06.2023 10:30
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156308
BIST
12:065.435
En Düşük
|Değişim
|: 1,16%
|| 62,16
|Açılış
|: 5.372
|
|Önceki Kapanış
|: 5.373
|
5.341
En Yüksek
5.440
12:0621,5101
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,2532
|Açılış
|: 21,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2100
|
21,7234
En Düşük
21,2191
12:0623,1885
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,2879
|Açılış
|: 23,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
23,3824
En Düşük
22,8128
12:061.356,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 15,34
|Açılış
|: 1.356,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340,74
|
1.368,74
En Düşük
1.338,51
BIST En Aktif Hisseler12:06
|EUKYO
|5,25
|5.499.342
|% 9,83
|
|EKIZ
|16,90
|1.712.122
|% 9,60
|
|BALAT
|16,50
|233.327
|% 8,55
|
|RHEAG
|4,39
|2.191.018
|% 8,40
|
|PENTA
|18,67
|149.604.045
|% 7,55
|
|IMASM
|21,80
|478.162.167
|% -9,99
|
|ISSEN
|16,52
|20.434.893
|% -9,97
|
|MARKA
|11,53
|48.413.107
|% -6,87
|
|ADEL
|141,50
|43.652.940
|% -6,23
|
|AVHOL
|40,52
|69.916.010
|% -5,55
|
|THYAO
|165,10
|4.355.426.001
|% 0,36
|
|SASA
|65,80
|3.486.692.156
|% 3,13
|
|KCHOL
|96,85
|2.802.650.579
|% 3,25
|
|ASELS
|53,95
|2.643.698.006
|% 5,58
|
|EREGL
|35,60
|1.995.345.720
|% 1,42
|
|EKGYO
|7,60
|1.195.029.557
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,95
|1.645.766.440
|% -0,99
|
|ISCTR
|12,68
|1.487.065.488
|% 0,40
|
|AKBNK
|18,04
|1.686.009.167
|% -0,72
|
|KLGYO
|2,62
|196.199.323
|% 0,77
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,4970
|21,5101
|% 1,19
|
|Euro
|23,1213
|23,1885
|% 1,26
|
|Sterlin
|26,6340
|26,7675
|% 1,08
|
|Frank
|23,6472
|23,7896
|% 1,22
|
|Riyal
|5,7191
|5,7478
|% 1,18
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|-1,12
|
|Altın Gr.
|1.354
|1.355
|13,82
|
|Cumhuriyet
|9.017
|9.154
|58,00
|
|Tam
|8.968
|9.201
|57,72
|
|Yarım
|4.476
|4.555
|30,00
|
|Çeyrek
|2.245
|2.278
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,54
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|16,22
|16,24
|0,12
|
|B. Petrol
|75,20
|75,20
|-1,51
|
Seans Raporu
12:06
daha fazla
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12:20GRTRK
Yüzde 4.94 oranında artışla 20.18 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 452, 473 adet işlem
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12:19XU100
Endeks 5, 434 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 14 üstünde . İşlem hacmi 45, 851.00 milyon TL de
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12:19DOCO
Yüzde 4.19 oranında artışla 2, 740.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 395 adet işlem
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12:18BURCE
Yüzde 7.39 oranında artışla 161.40 lira fiyatla işlem gören hissede 600, 627 adet işlem
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12:16EMKEL
Yüzde 4.39 oranında artışla 7.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 955, 696 adet işlem