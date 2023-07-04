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***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

04.07.2023 18:28
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Portföy Dağılım Raporu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165480


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BIST USD EURO ALTIN
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Açılış :  6.050  
Önceki Kapanış :  6.015  
En Düşük
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKGYO 3,07 3.194.483 % 93,08  
SEKFK 12,87 122.025.474 % 10,00  
OYAYO 14,08 9.140.146 % 10,00  
YAYLA 6,27 29.646.156 % 10,00  
VKFYO 34,54 37.442.099 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 25,9735 25,9878 % 0,36  
Euro 28,2910 28,3969 % 0,31  
Sterlin 32,9678 33,1331 % 0,55  
Frank 28,8916 29,0657 % 0,33  
Riyal 6,9117 6,9463 % 0,33  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.924 1.924 2,46  
Altın Gr. 1.608 1.608 6,84  
Cumhuriyet 10.758 10.920 42,00  
Tam 10.687 10.976 33,22  
Yarım 5.181 5.328 18,00  
Çeyrek 2.599 2.664 9,00  
Gümüş.Ons 22,98 23,00 0,08  
Gümüş Gr. 19,21 19,23 0,13  
B. Petrol 76,02 76,02 1,37  
Seans Raporu 18:05
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