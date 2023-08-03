***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.08.2023 12:17
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180139
BIST
'
13:427.352
En Düşük
|Değişim
|: 1,28%
|| 93,17
|Açılış
|: 7.296
|
|Önceki Kapanış
|: 7.259
|
7.296
En Yüksek
7.366
13:4226,9975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0759
|Açılış
|: 27,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,4475
En Düşük
26,9249
13:4229,5935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1125
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9952
En Düşük
29,4501
13:421.678,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,92
|Açılış
|: 1.678,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,32
|
1.707,56
En Düşük
1.674,30
BIST En Aktif Hisseler13:42
|KLSER
|44,24
|119.128.764
|% 10,00
|
|EUKYO
|10,23
|2.157.159
|% 10,00
|
|ATAKP
|69,90
|583.272.528
|% 9,99
|
|SMRTG
|83,70
|1.634.516.187
|% 9,99
|
|FZLGY
|14,31
|118.467.310
|% 9,99
|
|AVHOL
|102,10
|7.115.962
|% -9,96
|
|EDIP
|17,28
|49.348.829
|% -9,95
|
|MACKO
|102,50
|374.218.125
|% -9,53
|
|TUKAS
|9,66
|917.981.473
|% -7,12
|
|PCILT
|32,22
|348.948.447
|% -6,01
|
|ASTOR
|118,50
|4.340.491.809
|% 3,67
|
|THYAO
|237,20
|3.414.598.682
|% 0,30
|
|KONTR
|249,50
|2.795.549.519
|% 9,00
|
|EKGYO
|8,92
|2.741.798.539
|% 3,48
|
|ASELS
|77,75
|2.705.214.716
|% -1,21
|
|EKGYO
|8,92
|2.741.798.539
|% 3,48
|
|YKBNK
|14,43
|2.312.451.434
|% 0,21
|
|QUAGR
|8,17
|1.037.636.270
|% 8,79
|
|ZOREN
|4,40
|543.683.480
|% 2,33
|
|ISCTR
|15,76
|1.678.706.963
|% 0,06
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9639
|26,9975
|% 0,28
|
|Euro
|29,5455
|29,5935
|% 0,38
|
|Sterlin
|34,0431
|34,2138
|% -0,35
|
|Frank
|30,6599
|30,8446
|% 0,18
|
|Riyal
|7,1709
|7,2069
|% 0,09
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|-0,95
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.679
|1,34
|
|Cumhuriyet
|11.213
|11.383
|-55,00
|
|Tam
|10.963
|11.036
|-46,00
|
|Yarım
|5.486
|5.543
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.743
|2.772
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,53
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,40
|20,42
|-0,15
|
|B. Petrol
|82,90
|82,90
|-0,30
|