***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.08.2023 12:18
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180152
BIST
'
13:437.350
En Düşük
|Değişim
|: 1,26%
|| 91,68
|Açılış
|: 7.296
|
|Önceki Kapanış
|: 7.259
|
7.296
En Yüksek
7.366
13:4326,9962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0746
|Açılış
|: 27,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,4475
En Düşük
26,9249
13:4329,5761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0951
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9952
En Düşük
29,4501
13:431.678,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,14
|Açılış
|: 1.678,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,32
|
1.707,56
En Düşük
1.674,30
BIST En Aktif Hisseler13:43
|KLSER
|44,24
|118.781.038
|% 10,00
|
|EUKYO
|10,23
|2.157.159
|% 10,00
|
|FZLGY
|14,31
|118.335.586
|% 9,99
|
|ATAKP
|69,90
|582.781.900
|% 9,99
|
|SMRTG
|83,70
|1.633.669.980
|% 9,99
|
|AVHOL
|102,10
|7.115.962
|% -9,96
|
|EDIP
|17,28
|49.348.829
|% -9,95
|
|MACKO
|102,20
|371.321.843
|% -9,80
|
|TUKAS
|9,68
|911.069.239
|% -6,92
|
|OYAYO
|36,34
|38.435.309
|% -5,56
|
|ASTOR
|118,20
|4.264.593.890
|% 3,41
|
|THYAO
|237,10
|3.407.724.015
|% 0,25
|
|KONTR
|249,10
|2.781.088.028
|% 8,82
|
|EKGYO
|8,92
|2.718.198.576
|% 3,48
|
|ASELS
|77,80
|2.687.849.879
|% -1,14
|
|EKGYO
|8,92
|2.718.198.576
|% 3,48
|
|YKBNK
|14,44
|2.290.470.145
|% 0,28
|
|QUAGR
|8,18
|1.030.881.054
|% 8,92
|
|ZOREN
|4,39
|538.223.080
|% 2,09
|
|ISCTR
|15,74
|1.663.975.014
|% -0,06
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9639
|26,9975
|% 0,28
|
|Euro
|29,5455
|29,5935
|% 0,38
|
|Sterlin
|34,0437
|34,2145
|% -0,35
|
|Frank
|30,6619
|30,8466
|% 0,19
|
|Riyal
|7,1722
|7,2081
|% 0,11
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|-0,95
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|0,84
|
|Cumhuriyet
|11.213
|11.383
|-55,00
|
|Tam
|10.958
|11.033
|-49,00
|
|Yarım
|5.483
|5.542
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.742
|2.771
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,54
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,39
|20,41
|-0,16
|
|B. Petrol
|82,93
|82,93
|-0,27
|