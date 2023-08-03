***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.08.2023 12:18
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180153
BIST
'
13:437.350
En Düşük
|Değişim
|: 1,26%
|| 91,68
|Açılış
|: 7.296
|
|Önceki Kapanış
|: 7.259
|
7.296
En Yüksek
7.366
13:4326,9962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0746
|Açılış
|: 27,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,4475
En Düşük
26,9249
13:4329,5761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0951
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9952
En Düşük
29,4501
13:431.678,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,14
|Açılış
|: 1.678,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,32
|
1.707,56
En Düşük
1.674,30
BIST En Aktif Hisseler13:41
|KLSER
|44,24
|118.967.952
|% 10,00
|
|EUKYO
|10,23
|2.157.159
|% 10,00
|
|ATAKP
|69,90
|583.123.851
|% 9,99
|
|FZLGY
|14,31
|118.402.614
|% 9,99
|
|SMRTG
|83,70
|1.634.059.603
|% 9,99
|
|AVHOL
|102,10
|7.115.962
|% -9,96
|
|EDIP
|17,28
|49.348.829
|% -9,95
|
|MACKO
|102,30
|372.657.492
|% -9,71
|
|TUKAS
|9,68
|914.060.997
|% -6,92
|
|PCILT
|32,38
|347.849.082
|% -5,54
|
|ASTOR
|118,00
|4.289.493.034
|% 3,24
|
|THYAO
|237,10
|3.410.314.895
|% 0,25
|
|KONTR
|249,00
|2.789.004.463
|% 8,78
|
|EKGYO
|8,92
|2.739.389.873
|% 3,48
|
|ASELS
|77,75
|2.692.316.901
|% -1,21
|
|EKGYO
|8,92
|2.739.389.873
|% 3,48
|
|YKBNK
|14,45
|2.295.672.863
|% 0,35
|
|QUAGR
|8,16
|1.036.368.696
|% 8,66
|
|ZOREN
|4,40
|540.853.312
|% 2,33
|
|ISCTR
|15,75
|1.665.340.621
|% 0,00
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9714
|26,9888
|% 0,25
|
|Euro
|29,5496
|29,5745
|% 0,32
|
|Sterlin
|34,0404
|34,2112
|% -0,36
|
|Frank
|30,6531
|30,8378
|% 0,16
|
|Riyal
|7,1718
|7,2077
|% 0,11
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|-1,04
|
|Altın Gr.
|1.679
|1.679
|1,71
|
|Cumhuriyet
|11.221
|11.390
|-48,00
|
|Tam
|10.966
|11.041
|-41,00
|
|Yarım
|5.487
|5.546
|-21,00
|
|Çeyrek
|2.743
|2.773
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,52
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|20,41
|20,43
|-0,14
|
|B. Petrol
|82,93
|82,93
|-0,27
|