***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2023 09:46
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191947
BIST
'
10:528.253
En Düşük
|Değişim
|: 0,21%
|| 17,25
|Açılış
|: 8.292
|
|Önceki Kapanış
|: 8.236
|
8.224
En Yüksek
8.299
10:5226,8219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0521
|Açılış
|: 26,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7550
|
26,8406
En Düşük
26,6949
10:5228,8095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0883
|Açılış
|: 28,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
28,9526
En Düşük
28,6551
10:521.659,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,92
|Açılış
|: 1.659,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,18
|
1.662,44
En Düşük
1.653,01
BIST En Aktif Hisseler10:50
|ONCSM
|247,60
|116.724.367
|% 10,00
|
|ARZUM
|56,10
|38.883.717
|% 10,00
|
|ISBTR
|102.307,50
|613.845
|% 10,00
|
|GLBMD
|34,60
|14.510.970
|% 9,98
|
|ENERY
|229,40
|108.459.632
|% 9,97
|
|ISKPL
|12,24
|27.712.956
|% -10,00
|
|BRSAN
|727,20
|340.996.365
|% -9,99
|
|BRYAT
|2.456,60
|370.893.519
|% -7,58
|
|EKIZ
|38,84
|383.895
|% -7,26
|
|ALCAR
|766,50
|145.157.061
|% -6,84
|
|EREGL
|46,76
|2.765.343.679
|% 1,65
|
|SISE
|55,00
|2.382.236.638
|% 2,23
|
|EKGYO
|9,41
|1.936.276.402
|% -0,32
|
|ASELS
|39,62
|1.545.881.404
|% 2,91
|
|KRDMD
|27,14
|1.221.895.285
|% 0,44
|
|EKGYO
|9,41
|1.936.276.402
|% -0,32
|
|EREGL
|46,76
|2.765.343.679
|% 1,65
|
|YKBNK
|17,17
|992.603.506
|% 0,18
|
|ZOREN
|4,90
|272.211.442
|% -0,20
|
|KRDMD
|27,14
|1.221.895.285
|% 0,44
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8171
|26,8232
|% 0,20
|
|Euro
|28,7817
|28,7971
|% 0,26
|
|Sterlin
|33,6008
|33,7693
|% 0,23
|
|Frank
|30,0292
|30,2101
|% 0,21
|
|Riyal
|7,1277
|7,1634
|% 0,21
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|-2,96
|
|Altın Gr.
|1.659
|1.659
|1,60
|
|Cumhuriyet
|11.275
|11.445
|11,00
|
|Tam
|11.008
|11.106
|-38,00
|
|Yarım
|5.521
|5.574
|-28,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.787
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,37
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|20,14
|20,16
|-0,11
|
|B. Petrol
|89,57
|89,57
|-0,47
|
Seans Raporu
10:50
daha fazla
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11:05
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, FROTO, BIMAS
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11:05
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, ASELS, SISE
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11:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 43 artarak (% 0.21 ) 7, 224
-
11:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ENERY, KZGYO, TATEN, IZENR, BYDNR, ISBTR, SANKO, ARZUM, OFSYM, GLBMD
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11:05
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISKPL, BRSAN