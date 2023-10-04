***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.10.2023 15:56
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199499
BIST
'
16:258.439
En Düşük
|Değişim
|: -0,87%
|| -74,20
|Açılış
|: 8.524
|
|Önceki Kapanış
|: 8.514
|
8.403
En Yüksek
8.533
16:2527,5713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1356
|Açılış
|: 27,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5600
|
27,6709
En Düşük
27,4339
16:2529,0309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,2560
|Açılış
|: 29,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0848
En Düşük
28,7079
16:251.617,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,42
|Açılış
|: 1.617,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.611,99
|
1.622,59
En Düşük
1.606,05
BIST En Aktif Hisseler16:25
|ICUGS
|9,02
|4.956.778
|% 10,00
|
|KUVVA
|79,75
|3.347.715
|% 10,00
|
|DMRGD
|14,97
|4.900.444
|% 9,99
|
|OBASE
|33,24
|70.747.445
|% 9,99
|
|QNBFL
|671,60
|5.157.216
|% 9,99
|
|QNBFB
|294,60
|19.383.207
|% -9,99
|
|TARKM
|445,70
|222.329.185
|% -9,59
|
|AYES
|32,50
|1.183.451
|% -9,47
|
|ISBIR
|122,20
|2.823.634
|% -6,36
|
|POLTK
|7.287,50
|63.737.129
|% -5,94
|
|ODAS
|14,18
|2.447.378.033
|% 1,72
|
|AKFYE
|20,70
|1.589.779.053
|% -3,72
|
|ASTOR
|133,10
|1.549.508.536
|% -1,77
|
|CWENE
|399,50
|1.491.450.334
|% 6,50
|
|PGSUS
|808,00
|1.233.681.463
|% -2,51
|
|ODAS
|14,18
|2.447.378.033
|% 1,72
|
|IHLGM
|1,60
|174.095.936
|% 3,90
|
|PSGYO
|6,52
|543.646.973
|% -1,21
|
|AKFYE
|20,70
|1.589.779.053
|% -3,72
|
|HLGYO
|5,41
|359.440.054
|% -5,91
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5646
|27,5713
|% 0,49
|
|Euro
|29,0212
|29,0309
|% 0,89
|
|Sterlin
|33,4245
|33,5922
|% 0,94
|
|Frank
|29,9954
|30,1761
|% 0,87
|
|Riyal
|7,3278
|7,3645
|% 0,24
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|1,67
|
|Altın Gr.
|1.619
|1.619
|7,50
|
|Cumhuriyet
|11.121
|11.289
|38,00
|
|Tam
|10.882
|10.974
|14,00
|
|Yarım
|5.458
|5.504
|7,00
|
|Çeyrek
|2.721
|2.752
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,19
|21,21
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|18,83
|18,86
|0,13
|
|B. Petrol
|89,33
|89,33
|-1,59
|
Seans Raporu
16:25
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