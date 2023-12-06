***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.12.2023 14:00
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222704
BIST
'
16:177.943
En Düşük
|Değişim
|: -1,42%
|| -114,49
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
7.930
En Yüksek
8.112
16:1728,9383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0564
|Açılış
|: 28,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9475
En Düşük
28,8087
16:1731,2477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0332
|Açılış
|: 31,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2778
En Düşük
31,1381
16:171.888,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 13,47
|Açılış
|: 1.888,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler16:17
|CMBTN
|1.958,00
|75.628.813
|% 10,00
|
|SAMAT
|69,35
|177.124.769
|% 9,99
|
|GLCVY
|43,16
|68.076.782
|% 9,99
|
|OZSUB
|33,26
|125.587.167
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.387,00
|367.508.616
|% 9,99
|
|BTCIM
|160,20
|497.939.236
|% -10,00
|
|SAFKR
|30,78
|78.523.852
|% -10,00
|
|EUYO
|13,13
|14.231.753
|% -9,95
|
|CASA
|106,00
|4.633.814
|% -9,94
|
|GEDIK
|15,63
|46.196.577
|% -9,81
|
|THYAO
|252,75
|5.121.952.706
|% -2,41
|
|ISCTR
|22,90
|5.047.973.503
|% 2,23
|
|YKBNK
|20,52
|3.771.472.172
|% 1,18
|
|BINHO
|359,25
|2.881.463.119
|% 3,46
|
|KCHOL
|143,90
|2.740.478.447
|% -0,76
|
|ISCTR
|22,90
|5.047.973.503
|% 2,23
|
|EKGYO
|7,48
|1.526.778.067
|% 1,36
|
|YKBNK
|20,52
|3.771.472.172
|% 1,18
|
|IHLAS
|1,19
|170.273.131
|% -2,46
|
|ODAS
|10,17
|1.075.057.655
|% -6,70
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9343
|28,9383
|% 0,20
|
|Euro
|31,2382
|31,2477
|% 0,11
|
|Sterlin
|36,3361
|36,5184
|% 0,21
|
|Frank
|32,9645
|33,1631
|% 0,31
|
|Riyal
|7,6925
|7,7311
|% 0,21
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,21
|% 0,66
|
|Platin
|911,25
|913,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|957,17
|959,74
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,60
|76,60
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,92
|2.027,21
|% 0,66
|