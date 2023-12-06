***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.12.2023 14:01
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222711
BIST
'
16:187.942
En Düşük
|Değişim
|: -1,43%
|| -115,22
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
7.930
En Yüksek
8.112
16:1828,9423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0604
|Açılış
|: 28,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9475
En Düşük
28,8087
16:1831,2503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0358
|Açılış
|: 31,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2778
En Düşük
31,1381
16:181.888,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 13,47
|Açılış
|: 1.888,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler16:16
|CMBTN
|1.958,00
|75.628.813
|% 10,00
|
|SAMAT
|69,35
|176.813.389
|% 9,99
|
|OZSUB
|33,26
|125.587.167
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.387,00
|367.508.616
|% 9,99
|
|GLCVY
|43,16
|68.025.982
|% 9,99
|
|BTCIM
|160,20
|497.441.174
|% -10,00
|
|SAFKR
|30,78
|78.522.836
|% -10,00
|
|EUYO
|13,13
|14.231.753
|% -9,95
|
|CASA
|106,00
|4.633.814
|% -9,94
|
|BSOKE
|13,51
|157.093.857
|% -9,93
|
|THYAO
|253,00
|5.104.614.776
|% -2,32
|
|ISCTR
|22,90
|5.038.718.909
|% 2,23
|
|YKBNK
|20,54
|3.743.780.122
|% 1,28
|
|AKBNK
|36,88
|3.630.602.833
|% 0,88
|
|BINHO
|359,75
|2.878.097.830
|% 3,60
|
|ISCTR
|22,90
|5.038.718.909
|% 2,23
|
|EKGYO
|7,46
|1.519.796.324
|% 1,08
|
|YKBNK
|20,54
|3.743.780.122
|% 1,28
|
|IHLAS
|1,18
|170.272.216
|% -3,28
|
|ODAS
|10,18
|1.067.360.037
|% -6,61
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9343
|28,9386
|% 0,20
|
|Euro
|31,2314
|31,2427
|% 0,09
|
|Sterlin
|36,3211
|36,5032
|% 0,17
|
|Frank
|32,9501
|33,1486
|% 0,26
|
|Riyal
|7,6930
|7,7316
|% 0,21
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,23
|24,26
|% 0,66
|
|Platin
|913,49
|915,50
|% 0,66
|
|Paladyum
|959,68
|964,49
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,62
|76,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,73
|2.030,05
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:16
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16:31VKFYO
Yüzde -7.76 oranında düşüşle 25.20 lira fiyatla işlem gören hissede 500, 524 adet işlem
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16:30BTCIM
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 160.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 963, 902 adet işlem
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16:29GUBRF
Yüzde -4.72 oranında düşüşle 363.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 860, 357 adet işlem
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16:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -94, 08 kaybederek (% -1.33 ) 7, 004
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16:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DERIM, OZSUB, PNLSN, TURGG, CMBTN, ALCAR, SELGD, HUBVC, UMPAS, SAMAT