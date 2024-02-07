***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.02.2024 13:55
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247522
BIST
'
16:438.891
En Düşük
|Değişim
|: 0,25%
|| 21,87
|Açılış
|: 8.912
|
|Önceki Kapanış
|: 8.869
|
8.848
En Yüksek
8.940
16:4330,5991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0468
|Açılış
|: 30,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6400
|
30,6031
En Düşük
30,4063
16:4332,9940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0992
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
33,0299
En Düşük
32,7190
16:432.003,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,35
|Açılış
|: 2.003,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,81
|
2.003,47
En Düşük
1.990,83
BIST En Aktif Hisseler16:43
|SMRTG
|71,55
|1.262.327.035
|% 9,99
|
|AVHOL
|56,70
|140.562.450
|% 9,99
|
|KARYE
|50,70
|184.007.991
|% 9,98
|
|OBASE
|53,10
|114.891.508
|% 9,98
|
|BRKVY
|92,55
|146.139.876
|% 9,98
|
|BAKAB
|46,26
|29.294.264
|% -49,50
|
|ISKUR
|7.245.900,00
|7.245.900
|% -10,00
|
|KRGYO
|35,36
|176.130.374
|% -9,98
|
|DIRIT
|16,08
|3.801.876
|% -7,80
|
|UMPAS
|9,54
|2.452.247
|% -7,02
|
|THYAO
|288,00
|6.110.955.213
|% -1,03
|
|EREGL
|45,18
|6.023.176.603
|% 2,22
|
|TUPRS
|155,20
|4.702.267.171
|% 0,45
|
|PETKM
|23,82
|4.495.184.042
|% 1,53
|
|SAHOL
|80,40
|4.202.963.160
|% 3,94
|
|ZOREN
|5,03
|1.502.272.764
|% 0,60
|
|TSPOR
|1,74
|395.121.406
|% 4,82
|
|AKFGY
|2,25
|464.518.173
|% 2,74
|
|PETKM
|23,82
|4.495.184.042
|% 1,53
|
|ADESE
|2,88
|446.470.348
|% 9,92
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5915
|30,5991
|% 0,15
|
|Euro
|32,9811
|32,9940
|% 0,30
|
|Sterlin
|38,5256
|38,7188
|% 0,36
|
|Frank
|34,9677
|35,1784
|% -0,08
|
|Riyal
|8,1335
|8,1743
|% 0,12
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,30
|22,33
|% 0,66
|
|Platin
|889,41
|890,85
|% 0,66
|
|Paladyum
|933,81
|938,81
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,10
|79,10
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,30
|2.035,50
|% 0,66
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Seans Raporu
16:43
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