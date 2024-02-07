***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.02.2024 13:56
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247531
BIST
'
16:458.891
En Düşük
|Değişim
|: 0,25%
|| 22,24
|Açılış
|: 8.912
|
|Önceki Kapanış
|: 8.869
|
8.848
En Yüksek
8.940
16:4530,6006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0483
|Açılış
|: 30,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6400
|
30,6031
En Düşük
30,4063
16:4532,9892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0944
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
33,0299
En Düşük
32,7190
16:452.003,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,23
|Açılış
|: 2.003,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,81
|
2.003,47
En Düşük
1.990,83
BIST En Aktif Hisseler16:43
|SMRTG
|71,55
|1.261.434.162
|% 9,99
|
|AVHOL
|56,70
|140.562.450
|% 9,99
|
|OBASE
|53,10
|114.891.508
|% 9,98
|
|KARYE
|50,70
|183.931.130
|% 9,98
|
|BRKVY
|92,55
|146.139.876
|% 9,98
|
|BAKAB
|46,26
|29.294.264
|% -49,50
|
|ISKUR
|7.245.900,00
|7.245.900
|% -10,00
|
|KRGYO
|35,36
|171.169.048
|% -9,98
|
|DIRIT
|16,08
|3.801.876
|% -7,80
|
|UMPAS
|9,54
|2.452.247
|% -7,02
|
|THYAO
|288,00
|6.106.416.019
|% -1,03
|
|EREGL
|45,16
|6.017.343.629
|% 2,17
|
|TUPRS
|155,10
|4.673.074.620
|% 0,39
|
|PETKM
|23,84
|4.492.855.799
|% 1,62
|
|SAHOL
|80,30
|4.197.035.480
|% 3,81
|
|ZOREN
|5,02
|1.493.295.770
|% 0,40
|
|TSPOR
|1,73
|378.857.261
|% 4,22
|
|AKFGY
|2,26
|462.279.070
|% 3,20
|
|PETKM
|23,84
|4.492.855.799
|% 1,62
|
|ADESE
|2,88
|445.518.753
|% 9,92
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5915
|30,5991
|% 0,15
|
|Euro
|32,9811
|32,9940
|% 0,30
|
|Sterlin
|38,5265
|38,7197
|% 0,36
|
|Frank
|34,9732
|35,1839
|% -0,06
|
|Riyal
|8,1334
|8,1742
|% 0,12
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,28
|22,32
|% 0,66
|
|Platin
|887,81
|888,75
|% 0,66
|
|Paladyum
|931,12
|935,48
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,97
|78,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,67
|2.035,93
|% 0,66
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Seans Raporu
16:43
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