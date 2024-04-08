***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2024 22:06
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
MART 2024 PORTFÖY DAĞILIM RAPORLARI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271240
BIST
'
18:059.757
En Düşük
|Değişim
|: 1,43%
|| 137,86
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.767
18:0532,0330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0172
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,2016
En Düşük
31,8845
18:0534,9728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,2203
|Açılış
|: 34,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,1153
En Düşük
34,6182
18:052.408,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 9,90
|Açılış
|: 2.408,32
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.420,57
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ENTRA
|13,31
|20.551.066
|% 10,00
|
|GEREL
|36,08
|114.273.850
|% 10,00
|
|ODINE
|75,35
|426.386.848
|% 10,00
|
|BRKSN
|48,40
|45.423.336
|% 10,00
|
|AKENR
|16,50
|1.920.302.866
|% 10,00
|
|FONET
|27,90
|71.573.460
|% -10,00
|
|PEKGY
|8,95
|1.323.317.804
|% -9,96
|
|ONCSM
|177,00
|378.874.817
|% -5,85
|
|EUKYO
|27,10
|20.616.713
|% -5,31
|
|MARTI
|4,30
|170.011.310
|% -4,66
|
|THYAO
|310,00
|11.246.161.843
|% 0,90
|
|ISCTR
|12,82
|5.284.064.848
|% 0,47
|
|TUPRS
|183,10
|4.657.960.133
|% 1,89
|
|YKBNK
|30,74
|3.608.541.567
|% 1,79
|
|EREGL
|41,94
|3.440.530.503
|% 1,35
|
|ISCTR
|12,82
|5.284.064.848
|% 0,47
|
|ZOREN
|5,83
|1.475.816.797
|% 1,39
|
|VAKBN
|17,12
|3.413.139.343
|% 2,88
|
|EKGYO
|10,57
|1.998.192.776
|% 6,98
|
|HALKB
|16,55
|2.787.541.550
|% 9,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0061
|32,0219
|% 0,02
|
|Euro
|34,9043
|34,9443
|% 0,55
|
|Sterlin
|40,6664
|40,8702
|% 0,84
|
|Frank
|35,5026
|35,6805
|% 0,36
|
|Riyal
|8,5642
|8,6072
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,83
|27,86
|% 0,66
|
|Platin
|964,42
|965,58
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.045,49
|1.051,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,58
|90,58
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.339,29
|2.339,61
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59MAKTK
Yüzde 5.56 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 943, 286 adet işlem
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17:58ZEDUR
Yüzde 5.09 oranında artışla 80.45 lira fiyatla işlem gören hissede 215, 543 adet işlem
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17:57PNLSN
Yüzde 6.01 oranında artışla 85.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 174, 436 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 86, 98 artarak (% 1.02 ) 8, 624
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TETMT, SAMAT, RYSAS, ARDYZ, TRILC, GOLTS, ATATP, HALKB, KENT, ENTRA