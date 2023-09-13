***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları









***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )TürkçeRisk Ölçüm ve Değerleme EsaslarıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYATIRIM FONLARI FON RİSK ÖLÇÜMÜNE İLİŞKİN ESASLARhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194586BIST