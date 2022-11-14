***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
14.11.2022 18:20
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik) )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu, 04.11.2022 tarih ve E-12233903-305.04-28180 sayılı yazısı ile Mükafat Portföy Fon Sepeti Şemsiye Fonu İçtüzüğünde gerçekleştirilecek değişiklere izin vermiş olup, ilgili değişiklik 15.11.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Konuya ilişkin duyuru metni ekte bilginize sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079864
BIST
17:594.570
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 114,67
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.571
En Düşük
4.450
17:5918,6101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0652
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6422
En Düşük
18,5015
17:5919,2956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0754
|Açılış
|: 19,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2956
En Düşük
19,1054
17:591.059,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,77
|Açılış
|: 1.059,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.061,67
En Düşük
1.048,98
BIST En Aktif Hisseler17:59
|IEYHO
|1,87
|157.445.516
|% 10,00
|
|KRPLS
|10,56
|227.950.332
|% 10,00
|
|GZNMI
|52,80
|189.394.205
|% 10,00
|
|CONSE
|9,46
|339.798.411
|% 10,00
|
|KONTR
|178,20
|724.758.071
|% 10,00
|
|SNGYO
|3,81
|975.099.503
|% -9,93
|
|GLBMD
|10,20
|33.156.271
|% -6,85
|
|BRKO
|2,18
|1.138.064
|% -6,84
|
|FENER
|66,05
|409.157.479
|% -6,44
|
|SELVA
|11,78
|220.932.843
|% -5,15
|
|THYAO
|109,70
|8.996.284.014
|% -1,61
|
|ASELS
|41,70
|6.984.233.468
|% 7,31
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 7,24
|
|EREGL
|37,34
|4.274.266.115
|% 2,30
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 9,99
|
|EKGYO
|5,66
|2.920.438.000
|% 6,79
|
|ALBRK
|2,55
|1.107.504.728
|% 2,82
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 7,24
|
|AKFGY
|4,49
|1.454.026.311
|% -0,88
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 9,99
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5994
|18,6429
|% 0,53
|
|Euro
|19,2571
|19,2798
|% 0,31
|
|Sterlin
|21,8352
|21,9447
|% -0,29
|
|Frank
|19,6747
|19,7932
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9372
|4,9620
|% 0,41
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|2,68
|
|Altın Gr.
|1.060
|1.060
|5,61
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|6.996
|7.133
|115,00
|
|Yarım
|3.398
|3.487
|56,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.743
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,97
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|13,12
|13,14
|0,22
|
|B. Petrol
|93,22
|93,22
|-2,77
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59KOZAL
Yüzde 8.40 oranında artışla 242.50 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 704, 652 adet işlem
-
17:58CEMAS
Yüzde 5.42 oranında artışla 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 083, 550 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 8.33 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 254, 154, 391 adet işlem
-
17:56BMSTL
Yüzde 5.77 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 525, 185 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, TAVHL, TKFEN