***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)









***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik) )TürkçeŞemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu, 16.12.2022 tarih ve E-12233903-305.04-30316 sayılı yazısı ile Mükafat Portföy Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu iç tüzüğünde gerçekleştirilecek değişikliğe izin vermiş olup, iç tüzük tadil metni ektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089521BIST