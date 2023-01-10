***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
10.01.2023 19:34
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik) )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu, 16.12.2022 tarih ve E-12233903-305.04-30316 sayılı yazısı ile Mükafat Portföy Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu İçtüzüğünde gerçekleştirilecek değişiklere izin vermiş olup, ilgili değişiklik 17.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. Konuya ilişkin duyuru metni ekte bilginize sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099756
BIST
18:054.988
En Yüksek
|Değişim
|: -3,54%
|| -182,98
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
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5.187
En Düşük
4.947
18:0518,7897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0191
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
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18,7897
En Düşük
18,6015
18:0520,1562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
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20,2406
En Düşük
19,9729
18:051.131,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,74
|Açılış
|: 1.131,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.135,40
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SDTTR
|51,50
|4.536.223
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|33.890.858
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|68.536.063
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|28.630.627
|% 10,00
|
|OZSUB
|17,17
|25.573.476
|% 9,99
|
|BFREN
|4.632,30
|207.791.217
|% -10,00
|
|CEOEM
|20,34
|25.393.619
|% -10,00
|
|KONYA
|3.381,60
|161.763.781
|% -10,00
|
|GOZDE
|23,40
|532.465.431
|% -10,00
|
|ARSAN
|9,36
|37.486.293
|% -10,00
|
|THYAO
|131,20
|7.228.138.030
|% -5,20
|
|EREGL
|37,86
|7.205.211.826
|% -4,92
|
|ASELS
|58,15
|7.045.379.508
|% -1,61
|
|KRDMD
|18,14
|5.369.510.695
|% -3,46
|
|KOZAL
|563,00
|4.362.869.376
|% -5,09
|
|EKGYO
|8,50
|4.280.841.435
|% -2,63
|
|YKBNK
|9,53
|3.776.101.004
|% -5,83
|
|KRDMD
|18,14
|5.369.510.695
|% -3,46
|
|SKBNK
|2,73
|555.161.757
|% -3,87
|
|AKBNK
|17,03
|3.253.702.590
|% -4,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7669
|18,7809
|% 0,05
|
|Euro
|20,1447
|20,1597
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,7413
|22,8553
|% -0,21
|
|Frank
|20,2632
|20,3852
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9853
|5,0103
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|2,38
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|2,41
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.652
|7.719
|11,00
|
|Yarım
|3.717
|3.776
|5,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.888
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|-0,00
|
|B. Petrol
|80,30
|80,30
|0,65
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