***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
14.02.2023 16:24
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik) )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu, 01.02.2023 tarih ve E-12233903-305.04-32628 sayılı yazısı ile Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu iç tüzüğünde gerçekleştirilecek değişikliğe izin verilmiştir. Konuya ilişkin duyuru metni, iç tüzük tadil metni ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113124
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8326
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0062
|Açılış
|: 19,0820
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,8734
En Düşük
18,8028
10:4220,2429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0406
|Açılış
|: 20,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,3678
En Düşük
20,1530
10:421.125,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,35
|Açılış
|: 1.125,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,47
|
1.133,73
En Düşük
1.116,63
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8345
|18,8475
|% 0,05
|
|Euro
|20,2312
|20,2351
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,8895
|23,0043
|% 0,40
|
|Frank
|20,3800
|20,5027
|% -0,16
|
|Riyal
|5,0068
|5,0319
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|1,41
|
|Altın Gr.
|1.123
|1.123
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|7.633
|7.748
|42,00
|
|Tam
|7.633
|7.711
|31,00
|
|Yarım
|3.729
|3.773
|15,00
|
|Çeyrek
|1.865
|1.887
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,92
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|13,25
|13,27
|-0,05
|
|B. Petrol
|85,63
|85,63
|-0,98
|