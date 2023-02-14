***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)









***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik) )TürkçeŞemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu, 01.02.2023 tarih ve E-12233903-305.04-32628 sayılı yazısı ile Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu iç tüzüğünde gerçekleştirilecek değişikliğe izin verilmiştir. Konuya ilişkin duyuru metni, iç tüzük tadil metni ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ektedir. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113132BIST