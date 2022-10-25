***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
25.10.2022 15:55
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074034
BIST
16:233.969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -8,49
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
16:2318,6024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0195
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
16:2318,4949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1632
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5075
En Düşük
18,2850
16:23986,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,18
|Açılış
|: 986,15
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler16:21
|AGYO
|8,36
|27.336.949
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|284.143.417
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|6.381.079
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.907.345
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|27.443.037
|% 10,00
|
|ALKA
|39,50
|234.366.272
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|SKTAS
|3,44
|73.091.019
|% -9,95
|
|PENTA
|63,80
|65.885.788
|% -9,95
|
|THYAO
|100,50
|4.987.103.039
|% 1,01
|
|SISE
|33,66
|3.454.852.982
|% 3,70
|
|AKBNK
|15,59
|2.772.880.597
|% 0,84
|
|SASA
|103,80
|2.669.804.687
|% 3,80
|
|YKBNK
|9,59
|2.448.221.861
|% 2,35
|
|SKBNK
|2,13
|1.054.621.624
|% 7,58
|
|TSKB
|3,16
|1.547.964.194
|% 8,97
|
|EKGYO
|4,58
|2.127.009.767
|% -1,08
|
|YKBNK
|9,59
|2.448.221.861
|% 2,35
|
|ISCTR
|9,89
|2.442.806.317
|% 2,38
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5911
|18,6015
|% 0,10
|
|Euro
|18,4822
|18,4957
|% 0,89
|
|Sterlin
|21,1580
|21,2642
|% 1,16
|
|Frank
|18,5372
|18,6489
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9336
|4,9583
|% 0,02
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|2,61
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-2,10
|
|Cumhuriyet
|6.611
|6.711
|-27,00
|
|Tam
|6.647
|6.732
|-37,00
|
|Yarım
|3.239
|3.288
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.645
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,20
|19,23
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,40
|-0,11
|
|B. Petrol
|90,96
|90,96
|-0,25
|
Seans Raporu
16:21
daha fazla
-
16:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 7 artarak (% 0.06 ) 4, 353
-
16:36XU100
Endeks 3, 972 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 13 altında . İşlem hacmi 66, 493.00 milyon TL de
-
16:36SELVA
Yüzde -8.23 oranında düşüşle 11.26 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 564, 538 adet işlem
-
16:35AKFGY
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 107, 307 adet işlem
-
16:34ACSEL
Yüzde -3.91 oranında düşüşle 61.40 lira fiyatla işlem gören hissede 385, 328 adet işlem