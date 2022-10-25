***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
25.10.2022 17:13
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074076
BIST
17:063.983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 5,64
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
17:0618,6060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0231
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
17:0618,4998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1681
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5610
En Düşük
18,2850
17:06992,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,39
|Açılış
|: 992,72
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
993,98
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler17:06
|TSKB
|3,19
|1.736.815.433
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|284.309.079
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|6.457.529
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|27.777.304
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|7.050.541
|% 10,00
|
|ALKA
|39,50
|236.320.218
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|PENTA
|63,80
|66.582.102
|% -9,95
|
|SKTAS
|3,44
|74.059.362
|% -9,95
|
|THYAO
|100,90
|5.482.644.930
|% 1,41
|
|SISE
|33,82
|3.937.948.984
|% 4,19
|
|AKBNK
|15,56
|3.034.400.194
|% 0,65
|
|SASA
|105,30
|2.898.950.036
|% 5,30
|
|ISCTR
|9,93
|2.652.522.957
|% 2,80
|
|TSKB
|3,19
|1.736.815.433
|% 10,00
|
|SKBNK
|2,14
|1.155.670.873
|% 8,08
|
|EKGYO
|4,57
|2.242.579.762
|% -1,30
|
|YKBNK
|9,56
|2.571.863.462
|% 2,03
|
|ISCTR
|9,93
|2.652.522.957
|% 2,80
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5930
|18,6060
|% 0,12
|
|Euro
|18,4860
|18,4998
|% 0,92
|
|Sterlin
|21,2991
|21,4059
|% 1,83
|
|Frank
|18,6218
|18,7340
|% 0,63
|
|Riyal
|4,9303
|4,9551
|% -0,04
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.658
|8,28
|
|Altın Gr.
|993
|993
|6,39
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.760
|22,00
|
|Tam
|6.677
|6.776
|7,00
|
|Yarım
|3.254
|3.310
|5,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.656
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,35
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|0,07
|
|B. Petrol
|91,92
|91,92
|0,71
|
Seans Raporu
17:06
daha fazla
-
17:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 78 artarak (% 0.34 ) 4, 365
-
17:21XU100
Endeks 3, 983 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 72, 838.00 milyon TL de
-
17:21DGNMO
Yüzde 4.95 oranında artışla 4.88 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 326, 790 adet işlem
-
17:20NTHOL
Yüzde 7.53 oranında artışla 14.13 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 449, 085 adet işlem
-
17:19BRKSN
Yüzde 4.65 oranında artışla 13.29 lira fiyatla işlem gören hissede 612, 602 adet işlem