***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
25.10.2022 17:13
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074077
BIST
17:073.982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 4,73
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
17:0718,6012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0183
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
17:0718,5040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1723
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5610
En Düşük
18,2850
17:07992,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,70
|Açılış
|: 992,03
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
993,98
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler17:05
|TSKB
|3,19
|1.736.815.433
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|284.309.079
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|6.457.529
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|27.777.304
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|7.050.541
|% 10,00
|
|ALKA
|39,50
|236.320.218
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|PENTA
|63,80
|66.582.102
|% -9,95
|
|SKTAS
|3,44
|74.059.362
|% -9,95
|
|THYAO
|100,90
|5.482.644.930
|% 1,41
|
|SISE
|33,82
|3.937.948.984
|% 4,19
|
|AKBNK
|15,56
|3.034.400.194
|% 0,65
|
|SASA
|105,30
|2.898.950.036
|% 5,30
|
|ISCTR
|9,93
|2.652.522.957
|% 2,80
|
|TSKB
|3,19
|1.737.836.765
|% 10,00
|
|SKBNK
|2,15
|1.158.293.750
|% 8,59
|
|EKGYO
|4,57
|2.243.609.986
|% -1,30
|
|YKBNK
|9,56
|2.579.781.556
|% 2,03
|
|ISCTR
|9,91
|2.658.822.110
|% 2,59
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5936
|18,6044
|% 0,12
|
|Euro
|18,4957
|18,5079
|% 0,96
|
|Sterlin
|21,3073
|21,4141
|% 1,87
|
|Frank
|18,6262
|18,7384
|% 0,65
|
|Riyal
|4,9305
|4,9552
|% -0,04
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.659
|9,44
|
|Altın Gr.
|992
|993
|6,21
|
|Cumhuriyet
|6.647
|6.748
|10,00
|
|Tam
|6.685
|6.778
|9,00
|
|Yarım
|3.258
|3.311
|6,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.657
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,30
|19,33
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|0,07
|
|B. Petrol
|92,10
|92,10
|0,89
|