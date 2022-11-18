***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü









***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )TürkçeŞemsiye Fon İç TüzüğüYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu, 04.11.2022 tarih ve E-12233903-305.04-28180 sayılı yazısı ile Mükafat Portföy Fon Sepeti Şemsiye Fonu içtüzüğünde gerçekleştirilecek değişikliğe izin vermiş olup, güncel içtüzük ekte kamunun bilgisine sunulmaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081159BIST