***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
19.12.2022 16:15
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aktif Portföy Tarım ve Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu , Fon Sepeti Şemsiye Fon İç Tüzüğünü ekte Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088439
BIST
16:125.354
En Yüksek
|Değişim
|: 2,67%
|| 139,27
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.383
En Düşük
5.268
16:1218,6534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0014
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6685
En Düşük
18,6001
16:1219,7812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0158
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8894
En Düşük
19,7129
16:121.074,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,29
|Açılış
|: 1.074,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.074,86
|
1.078,70
En Düşük
1.072,18
BIST En Aktif Hisseler16:10
|UMPAS
|5,00
|2.378.095
|% 287,60
|
|OTTO
|80,30
|1.556.702
|% 10,00
|
|DOHOL
|10,02
|2.091.842.351
|% 9,99
|
|PLTUR
|13,32
|2.739.098
|% 9,99
|
|VAKBN
|13,77
|3.634.752.546
|% 9,98
|
|PAMEL
|243,00
|21.023.631
|% -10,00
|
|IDGYO
|3,97
|7.126.551
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|57.317.654
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|1.771.768
|% -9,96
|
|ARASE
|232,50
|282.390.557
|% -8,89
|
|YKBNK
|12,69
|11.184.590.436
|% 8,00
|
|PETKM
|19,82
|7.680.112.386
|% 3,34
|
|ISCTR
|13,54
|5.365.980.810
|% 8,93
|
|THYAO
|142,80
|5.359.904.904
|% 2,51
|
|AKBNK
|20,42
|5.022.582.506
|% 9,49
|
|YKBNK
|12,69
|11.184.590.436
|% 8,00
|
|EKGYO
|8,36
|3.892.250.283
|% 1,70
|
|ISCTR
|13,54
|5.365.980.810
|% 8,93
|
|PETKM
|19,82
|7.680.112.386
|% 3,34
|
|ALBRK
|3,80
|1.252.044.433
|% 8,88
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6470
|18,6514
|% 0,00
|
|Euro
|19,7707
|19,7815
|% 0,08
|
|Sterlin
|22,6351
|22,7486
|% 0,09
|
|Frank
|19,9283
|20,0483
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9433
|4,9681
|% -0,02
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|0,09
|
|Altın Gr.
|1.076
|1.076
|0,86
|
|Cumhuriyet
|7.217
|7.326
|1,00
|
|Tam
|7.255
|7.301
|43,00
|
|Yarım
|3.513
|3.569
|21,00
|
|Çeyrek
|1.762
|1.784
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,20
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,89
|13,91
|-0,02
|
|B. Petrol
|79,69
|79,69
|0,65
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:24GARAN
Yüzde 9.94 oranında artışla 31.62 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 347, 200 adet işlem
-
16:23YKBNK
Yüzde 7.91 oranında artışla 12.68 lira fiyatla işlem gören hissede 894, 453, 820 adet işlem
-
16:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 144, 7 artarak (% 3.18 ) 4, 702
-
16:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CUSAN, DOHOL, HALKB, SANEL, VAKBN, PLTUR, OTTO
-
16:21
ISGSY, BRKO, CRFSA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında