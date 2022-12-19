***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü









***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )TürkçeŞemsiye Fon İç TüzüğüYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAktif Portföy Tarım ve Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu , Fon Sepeti Şemsiye Fon İç Tüzüğünü ekte Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088439BIST