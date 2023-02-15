***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
15.02.2023 18:20
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu, 01.02.2023 tarih ve E-12233903-305.04-32628 sayılı yazısı ile Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon iç tüzüğünde gerçekleştirilecek değişikliğe izin verilmiştir. Konuya ilişkin güncel iç tüzük ektedir. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113637
BIST
18:054.950
En Yüksek
|Değişim
|: 9,88%
|| 445,13
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.951
En Düşük
4.505
18:0518,8485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0139
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
19,1291
En Düşük
18,8009
18:0520,1266
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,1092
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,5344
En Düşük
20,1080
18:051.111,71
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -11,83
|Açılış
|: 1.111,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.110,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKBNK
|16,17
|970.095.760
|% 10,00
|
|ALMAD
|4,18
|13.807.446
|% 10,00
|
|ATSYH
|83,60
|4.966.670
|% 10,00
|
|BALAT
|18,81
|2.728.109
|% 10,00
|
|CUSAN
|16,83
|8.865.088
|% 10,00
|
|FLAP
|10,94
|265.486.084
|% -9,96
|
|PCILT
|24,66
|60.900.919
|% -6,94
|
|RODRG
|78,00
|70.746.643
|% -5,97
|
|BEYAZ
|20,04
|82.742.734
|% -4,66
|
|CEOEM
|15,82
|89.922.085
|% -3,95
|
|THYAO
|139,90
|2.841.230.485
|% 9,98
|
|ASELS
|58,20
|2.691.120.461
|% 9,92
|
|KOZAL
|543,60
|1.825.982.583
|% 10,00
|
|PGSUS
|504,50
|1.348.849.514
|% 9,98
|
|ENKAI
|28,08
|1.339.063.332
|% 9,95
|
|ALBRK
|3,47
|573.775.016
|% 9,81
|
|AKGRT
|2,96
|432.980.958
|% 2,78
|
|BSOKE
|5,74
|657.291.216
|% -0,17
|
|YKBNK
|8,94
|778.005.101
|% 9,96
|
|GSRAY
|8,63
|726.141.264
|% 2,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8474
|18,8505
|% 0,08
|
|Euro
|20,1325
|20,1384
|% -0,48
|
|Sterlin
|22,5417
|22,6548
|% -1,41
|
|Frank
|20,2933
|20,4156
|% -0,31
|
|Riyal
|5,0081
|5,0332
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.834
|-22,49
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|-10,48
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.560
|7.623
|-95,00
|
|Yarım
|3.693
|3.730
|-46,00
|
|Çeyrek
|1.847
|1.865
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|21,52
|21,55
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|13,08
|13,09
|-0,16
|
|B. Petrol
|84,73
|84,73
|-0,85
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 496, 82 artarak (% 9.97 ) 5, 481
-
17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MACKO, AKPAZ
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, TCELL, BIMAS
-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 401, 34 artarak (% 9.96 ) 4, 430
-
17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, TCELL, UZERB, QUAGR, GWIND, OTKAR, NUHCM, KCHOL, ZRGYO, DOKTA