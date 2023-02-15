***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü









***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )TürkçeŞemsiye Fon İç TüzüğüYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu, 01.02.2023 tarih ve E-12233903-305.04-32628 sayılı yazısı ile Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon iç tüzüğünde gerçekleştirilecek değişikliğe izin verilmiştir. Konuya ilişkin güncel iç tüzük ektedir. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113648BIST