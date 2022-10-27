***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.10.2022 12:14
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SUAT BAKKAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil
E-KENT GEÇİŞ SİSTEMLERİ VE BİLETLEME TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ VEDAT SARIYAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Bağımsız Üye Değil
EPOST ELEKTRONİK PERAKENDE OTOMASYON SATIŞ TİC.A.Ş. ERCAN TAŞKESEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye Değil
UPT ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA ANONİM ŞİRKETİ BAHADIR TONGUÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye Değil
N KOLAY ÖDEME KURULUŞU ANONİM ŞİRKET FATİH BAYSAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074592
BIST
12:513.942
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -34,77
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
12:5118,6110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0031
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
12:5118,7174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0530
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,6721
12:51994,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,65
|Açılış
|: 994,77
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
992,60
BIST En Aktif Hisseler12:51
|EKIZ
|14,30
|272.458
|% 10,00
|
|DOBUR
|55,05
|16.592.061
|% 9,99
|
|VERUS
|81,70
|60.812.586
|% 9,96
|
|MTRYO
|2,76
|2.870.855
|% 9,96
|
|ADEL
|50,50
|13.389.188
|% 9,93
|
|AGYO
|6,78
|5.367.109
|% -9,96
|
|VKING
|10,30
|3.106.952
|% -7,87
|
|DOGUB
|9,68
|22.861.622
|% -5,93
|
|ISGYO
|8,01
|415.714.314
|% -5,65
|
|OZRDN
|14,92
|26.593.837
|% -5,27
|
|THYAO
|99,20
|4.579.310.477
|% 0,40
|
|AKBNK
|15,33
|1.873.626.248
|% -2,85
|
|SISE
|33,60
|1.566.866.899
|% -1,18
|
|PETKM
|13,78
|1.370.966.438
|% 3,07
|
|EREGL
|30,10
|1.349.362.233
|% -2,27
|
|EKGYO
|4,51
|962.761.587
|% -1,31
|
|TSKB
|3,15
|500.744.098
|% 1,94
|
|SKBNK
|2,12
|289.498.278
|% 1,92
|
|AKBNK
|15,33
|1.873.626.248
|% -2,85
|
|ISCTR
|9,51
|995.954.399
|% -2,26
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6081
|18,6110
|% 0,02
|
|Euro
|18,7025
|18,7174
|% -0,28
|
|Sterlin
|21,4404
|21,5479
|% -0,57
|
|Frank
|18,7326
|18,8455
|% -0,23
|
|Riyal
|4,9357
|4,9604
|% 0,07
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.663
|-2,11
|
|Altın Gr.
|995
|995
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|6.657
|6.758
|-24,00
|
|Tam
|6.689
|6.747
|-21,00
|
|Yarım
|3.259
|3.298
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.649
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,30
|19,34
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,58
|-0,14
|
|B. Petrol
|93,70
|93,70
|-0,09
|