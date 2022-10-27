***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSUAT BAKKAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye DeğilE-KENT GEÇİŞ SİSTEMLERİ VE BİLETLEME TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ VEDAT SARIYAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Bağımsız Üye DeğilEPOST ELEKTRONİK PERAKENDE OTOMASYON SATIŞ TİC.A.Ş. ERCAN TAŞKESEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye DeğilUPT ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA ANONİM ŞİRKETİ BAHADIR TONGUÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye DeğilN KOLAY ÖDEME KURULUŞU ANONİM ŞİRKET FATİH BAYSAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074592BIST