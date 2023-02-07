***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.02.2023 16:05
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
GÖZDE BARTIN SATIŞ PAZARLAMA VE ÜRÜN GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ
SİNAN SOYALP PORTFÖY YÖNETİCİSİ
BURCU ATAR SÖNMEZ PORTFÖY YÖNETİCİSİ
MEHMET ALP ERTEKİN PORTFÖY YÖNETİCİSİ
KEREM DİLDAR PORTFÖY YÖNETİCİSİ
ALPER BÜKE EROL PORTFÖY YÖNETİCİSİ
ÖZLEM ÜNAL MÜFETTİŞ
BÜŞRA ÇANTAY ARAŞTIRMA UZMANI
MELİKE KARAKUŞ RİSK YÖNETİMİ UZMAN YARDIMCISI
DENİZ ERKOÇ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI UZMANI
SEVİM KADEMLİ MALİ İŞLER OPERASYON MÜDÜRÜ
YİĞİT GÜLER MALİ İŞLER VE OPERASYON MÜDÜR YARDIMCISI
SEFA METE MALİ İŞLER UZMAN YARDIMCISI
ASLIHAN TIRLI İÇ KONTROL MÜDÜRÜ
RASİM DÖNMEZ SATIŞ VE PAZARLAMA UZMAN YARDIMCISI
BARAN ALPER KOSTAK OPERASYON UZMAN YARDIMCISI
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
BAHADIR TONGUC GENEL MÜDÜR PORTFÖY YÖNETİCİSİ SPL DÜZEY 3, SPL TÜREV ARAÇLAR 202006 - 301296
SİNAN SOYALP FON YÖNETİMİ DİREKTÖRÜ PORTFÖY YÖNETİCİSİ SPL DÜZEY 3, SPL TÜREV ARAÇLAR 206115 - 302617
MEHMET ALP ERTEKİN FON YÖNETİM MÜDÜRÜ PORTFÖY YÖNETİCİSİ SPL DÜZEY 3, SPL TÜREV ARAÇLAR 207255 - 309530
BURCU ATAR SÖNMEZ FON YÖNETİMİ DİREKTÖRÜ PORTFÖY YÖNETİCİSİ SPL DÜZEY 3, SPL TÜREV ARAÇLAR 204234 - 301980
KEREM DİLDAR FON YÖNETİMİ MÜDÜRÜ PORTFÖY YÖNETİCİSİ SPL DÜZEY 3, SPL TÜREV ARAÇLAR 204817 - 302083
ALPER BÜKE EROL FON YÖNETİMİ MÜDÜRÜ PORTFÖY YÖNETİCİSİ SPL DÜZEY 3, SPL TÜREV ARAÇLAR 210117 - 306589
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110677
BIST