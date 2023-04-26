***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSUAT BAKKAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye DeğilE-KENT GEÇİŞ SİSTEMLERİ VE BİLETLEME TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ VEDAT SARIYAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Bağımsız Üye DeğilEPOST ELEKTRONİK PERAKENDE OTOMASYON SATIŞ TİC.A.Ş. ERCAN TAŞKESEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye DeğilN KOLAY ÖDEME KURULUŞU ANONİM ŞİRKET FATİH BAYSAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerYASİN ATİKLER GENEL MÜDÜR Finans Sektörü ProfesyoneliŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviGÖZDE BARTIN SATIŞ PAZARLAMA VE ÜRÜN GELİŞTİRME DİREKTÖRÜSİNAN SOYALP PORTFÖY YÖNETİCİSİBURCU ATAR SÖNMEZ PORTFÖY YÖNETİCİSİMEHMET ALP ERTEKİN PORTFÖY YÖNETİCİSİKEREM DİLDAR PORTFÖY YÖNETİCİSİALPER BÜKE EROL PORTFÖY YÖNETİCİSİÖZLEM ÜNAL KIDEMLİ MÜFETTİŞBÜŞRA ÇANTAY ARAŞTIRMA UZMANIMELİKE KARAKUŞ RİSK YÖNETİMİ UZMANIDENİZ ERKOÇ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI UZMANISEVİM KADEMLİ MALİ İŞLER VE OPERASYON MÜDÜRÜYİĞİT GÜLER MALİ İŞLER VE OPERASYON MÜDÜR YARDIMCISISEFA METE MALİ İŞLER UZMAN YARDIMCISIASLIHAN TIRLI İÇ KONTROL MÜDÜRÜRASİM DÖNMEZ SATIŞ PAZARLAMA VE ÜRÜN GELİŞTİRME UZMAN YARDIMCISIBARAN ALPER KOSTAK OPERASYON UZMAN YARDIMCISISANER MESÇİOĞLU ALTERNATİF FONLAR DİREKTÖRÜPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıSİNAN SOYALP FON YÖNETİMİ DİREKTÖRÜ PORTFÖY YÖNETİCİSİ SPL DÜZEY 3, SPL TÜREV ARAÇLAR 206115 - 302617MEHMET ALP ERTEKİN FON YÖNETİM MÜDÜRÜ PORTFÖY YÖNETİCİSİ SPL DÜZEY 3, SPL TÜREV ARAÇLAR 207255 - 309530BURCU ATAR SÖNMEZ FON YÖNETİMİ DİREKTÖRÜ PORTFÖY YÖNETİCİSİ SPL DÜZEY 3, SPL TÜREV ARAÇLAR 204234 - 301980KEREM DİLDAR FON YÖNETİMİ MÜDÜRÜ PORTFÖY YÖNETİCİSİ SPL DÜZEY 3, SPL TÜREV ARAÇLAR 204817 - 302083ALPER BÜKE EROL FON YÖNETİMİ MÜDÜRÜ PORTFÖY YÖNETİCİSİ SPL DÜZEY 3, SPL TÜREV ARAÇLAR 210117 - 306589http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141234BIST