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***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.04.2023 16:42
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SUAT BAKKAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil
E-KENT GEÇİŞ SİSTEMLERİ VE BİLETLEME TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ VEDAT SARIYAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Bağımsız Üye Değil
EPOST ELEKTRONİK PERAKENDE OTOMASYON SATIŞ TİC.A.Ş. ERCAN TAŞKESEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye Değil
N KOLAY ÖDEME KURULUŞU ANONİM ŞİRKET FATİH BAYSAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
YASİN ATİKLER GENEL MÜDÜR Finans Sektörü Profesyoneli

Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
GÖZDE BARTIN SATIŞ PAZARLAMA VE ÜRÜN GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ
SİNAN SOYALP PORTFÖY YÖNETİCİSİ
BURCU ATAR SÖNMEZ PORTFÖY YÖNETİCİSİ
MEHMET ALP ERTEKİN PORTFÖY YÖNETİCİSİ
KEREM DİLDAR PORTFÖY YÖNETİCİSİ
ALPER BÜKE EROL PORTFÖY YÖNETİCİSİ
ÖZLEM ÜNAL KIDEMLİ MÜFETTİŞ
BÜŞRA ÇANTAY ARAŞTIRMA UZMANI
MELİKE KARAKUŞ RİSK YÖNETİMİ UZMANI
DENİZ ERKOÇ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI UZMANI
SEVİM KADEMLİ MALİ İŞLER VE OPERASYON MÜDÜRÜ
YİĞİT GÜLER MALİ İŞLER VE OPERASYON MÜDÜR YARDIMCISI
SEFA METE MALİ İŞLER UZMAN YARDIMCISI
ASLIHAN TIRLI İÇ KONTROL MÜDÜRÜ
RASİM DÖNMEZ SATIŞ PAZARLAMA VE ÜRÜN GELİŞTİRME UZMAN YARDIMCISI
BARAN ALPER KOSTAK OPERASYON UZMAN YARDIMCISI
SANER MESÇİOĞLU ALTERNATİF FONLAR DİREKTÖRÜ

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
SİNAN SOYALP FON YÖNETİMİ DİREKTÖRÜ PORTFÖY YÖNETİCİSİ SPL DÜZEY 3, SPL TÜREV ARAÇLAR 206115 - 302617
MEHMET ALP ERTEKİN FON YÖNETİM MÜDÜRÜ PORTFÖY YÖNETİCİSİ SPL DÜZEY 3, SPL TÜREV ARAÇLAR 207255 - 309530
BURCU ATAR SÖNMEZ FON YÖNETİMİ DİREKTÖRÜ PORTFÖY YÖNETİCİSİ SPL DÜZEY 3, SPL TÜREV ARAÇLAR 204234 - 301980
KEREM DİLDAR FON YÖNETİMİ MÜDÜRÜ PORTFÖY YÖNETİCİSİ SPL DÜZEY 3, SPL TÜREV ARAÇLAR 204817 - 302083
ALPER BÜKE EROL FON YÖNETİMİ MÜDÜRÜ PORTFÖY YÖNETİCİSİ SPL DÜZEY 3, SPL TÜREV ARAÇLAR 210117 - 306589




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141234


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Cumhuriyet 9.062 9.199 72,00  
Tam 9.125 9.315 26,00  
Yarım 4.454 4.548 13,00  
Çeyrek 2.234 2.291 10,00  
Gümüş.Ons 24,98 25,01 -0,02  
Gümüş Gr. 15,59 15,61 -0,02  
B. Petrol 80,22 80,22 -0,37  
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