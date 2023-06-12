***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.06.2023 18:03
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
GÖZDE BARTIN SATIŞ PAZARLAMA VE ÜRÜN GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ
SİNAN SOYALP PORTFÖY YÖNETİCİSİ
BURCU ATAR SÖNMEZ PORTFÖY YÖNETİCİSİ
MEHMET ALP ERTEKİN PORTFÖY YÖNETİCİSİ
KEREM DİLDAR PORTFÖY YÖNETİCİSİ
ALPER BÜKE EROL PORTFÖY YÖNETİCİSİ
ÖZLEM ÜNAL KIDEMLİ MÜFETTİŞ
BÜŞRA ÇANTAY ARAŞTIRMA UZMANI
MELİKE KARAKUŞ RİSK YÖNETİMİ UZMANI
DENİZ ERKOÇ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI UZMANI
YİĞİT GÜLER MALİ İŞLER VE OPERASYON MÜDÜR YARDIMCISI
SEFA METE MALİ İŞLER UZMAN YARDIMCISI
ASLIHAN TIRLI İÇ KONTROL MÜDÜRÜ
RASİM DÖNMEZ SATIŞ PAZARLAMA VE ÜRÜN GELİŞTİRME UZMAN YARDIMCISI
BARAN ALPER KOSTAK OPERASYON UZMAN YARDIMCISI
SANER MESÇİOĞLU ALTERNATİF FONLAR DİREKTÖRÜ
YENER KAYA MALİ İŞLER VE OPERASYON MÜDÜRÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158080
BIST
17:595.589
En Düşük
|Değişim
|: -0,67%
|| -37,51
|Açılış
|: 5.674
|
|Önceki Kapanış
|: 5.626
|
5.589
En Yüksek
5.730
17:5923,6453
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,2619
|Açılış
|: 23,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4400
|
23,7625
En Düşük
23,4260
17:5925,4714
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,3184
|Açılış
|: 25,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,5492
En Düşük
25,2290
17:591.487,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 12,98
|Açılış
|: 1.487,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474,46
|
1.497,73
En Düşük
1.476,79
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AVHOL
|47,30
|47.461.535
|% 10,00
|
|IMASM
|17,60
|764.439.677
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,73
|80.386.138
|% 10,00
|
|ALFAS
|407,00
|1.397.923.489
|% 10,00
|
|RYSAS
|46,42
|61.603.682
|% 10,00
|
|ISATR
|308.000,00
|308.000
|% -9,41
|
|OSMEN
|98,00
|166.366.707
|% -8,75
|
|ATSYH
|46,72
|6.421.559
|% -5,58
|
|RUBNS
|21,38
|154.071.984
|% -5,15
|
|VAKFN
|4,77
|95.868.937
|% -4,79
|
|THYAO
|183,30
|11.777.024.875
|% 3,62
|
|EREGL
|37,94
|5.257.251.258
|% 2,15
|
|TTKOM
|19,98
|3.694.240.877
|% 2,51
|
|TCELL
|36,90
|3.596.935.042
|% -1,18
|
|YKBNK
|11,84
|3.086.452.779
|% -4,36
|
|EKGYO
|7,73
|2.258.747.785
|% -3,74
|
|YKBNK
|11,84
|3.086.452.779
|% -4,36
|
|TTKOM
|19,98
|3.694.240.877
|% 2,51
|
|EREGL
|37,94
|5.257.251.258
|% 2,15
|
|SKBNK
|2,58
|359.751.023
|% -1,90
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6418
|23,6480
|% 1,13
|
|Euro
|25,4469
|25,4757
|% 1,28
|
|Sterlin
|29,5010
|29,6489
|% 0,62
|
|Frank
|25,9207
|26,0769
|% 0,48
|
|Riyal
|6,2877
|6,3192
|% 1,16
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|-2,97
|
|Altın Gr.
|1.486
|1.487
|12,31
|
|Cumhuriyet
|9.903
|10.051
|20,00
|
|Tam
|9.854
|10.110
|29,27
|
|Yarım
|4.827
|4.922
|53,00
|
|Çeyrek
|2.413
|2.461
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,06
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|18,23
|18,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,73
|72,73
|-2,06
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59BNTAS
Yüzde 4.67 oranında artışla 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 439, 923 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 81 artarak (% 0.03 ) 6, 283
-
17:58XU100
Endeks 5, 638 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 84, 560.00 milyon TL de
-
17:58PRKME
Yüzde 5.94 oranında artışla 16.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 204, 990 adet işlem
-
17:57IMASM
Yüzde 10.00 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 730, 975 adet işlem