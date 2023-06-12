***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviGÖZDE BARTIN SATIŞ PAZARLAMA VE ÜRÜN GELİŞTİRME DİREKTÖRÜSİNAN SOYALP PORTFÖY YÖNETİCİSİBURCU ATAR SÖNMEZ PORTFÖY YÖNETİCİSİMEHMET ALP ERTEKİN PORTFÖY YÖNETİCİSİKEREM DİLDAR PORTFÖY YÖNETİCİSİALPER BÜKE EROL PORTFÖY YÖNETİCİSİÖZLEM ÜNAL KIDEMLİ MÜFETTİŞBÜŞRA ÇANTAY ARAŞTIRMA UZMANIMELİKE KARAKUŞ RİSK YÖNETİMİ UZMANIDENİZ ERKOÇ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI UZMANIYİĞİT GÜLER MALİ İŞLER VE OPERASYON MÜDÜR YARDIMCISISEFA METE MALİ İŞLER UZMAN YARDIMCISIASLIHAN TIRLI İÇ KONTROL MÜDÜRÜRASİM DÖNMEZ SATIŞ PAZARLAMA VE ÜRÜN GELİŞTİRME UZMAN YARDIMCISIBARAN ALPER KOSTAK OPERASYON UZMAN YARDIMCISISANER MESÇİOĞLU ALTERNATİF FONLAR DİREKTÖRÜYENER KAYA MALİ İŞLER VE OPERASYON MÜDÜRÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158080BIST