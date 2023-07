***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriKayıtlı Sermaye Tavanı 50.000.000Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 50.000.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 45929575 TRY 91,86BANKA KOMBETARE TREGTARE KOSOVA SHA 4070425 TRY 8,14TOPLAM 50000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviGÖZDE BARTIN SATIŞ PAZARLAMA VE ÜRÜN GELİŞTİRME DİREKTÖRÜSİNAN SOYALP PORTFÖY YÖNETİCİSİBURCU ATAR SÖNMEZ PORTFÖY YÖNETİCİSİMEHMET ALP ERTEKİN PORTFÖY YÖNETİCİSİKEREM DİLDAR PORTFÖY YÖNETİCİSİÖZLEM ÜNAL KIDEMLİ MÜFETTİŞBÜŞRA ÇANTAY ARAŞTIRMA UZMANIMELİKE KARAKUŞ RİSK YÖNETİMİ UZMANIDENİZ ERKOÇ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI UZMANIYİĞİT GÜLER MALİ İŞLER VE OPERASYON MÜDÜR YARDIMCISISEFA METE MALİ İŞLER UZMAN YARDIMCISIASLIHAN TIRLI İÇ KONTROL MÜDÜRÜRASİM DÖNMEZ SATIŞ PAZARLAMA VE ÜRÜN GELİŞTİRME UZMAN YARDIMCISIBARAN ALPER KOSTAK OPERASYON UZMAN YARDIMCISISANER MESÇİOĞLU ALTERNATİF FONLAR DİREKTÖRÜYENER KAYA MALİ İŞLER VE OPERASYON MÜDÜRÜPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıYASİN ATİKLER GENEL MÜDÜR PORTFÖY YÖNETİCİSİ SPL DÜZEY 3, SPL TÜREV ARAÇLAR 204378 - 301494SİNAN SOYALP FON YÖNETİMİ DİREKTÖRÜ PORTFÖY YÖNETİCİSİ SPL DÜZEY 3, SPL TÜREV ARAÇLAR 206115 - 302617BURCU ATAR SÖNMEZ ALTERNATİF FONLAR DİREKTÖRÜ PORTFÖY YÖNETİCİSİ SPL DÜZEY 3, SPL TÜREV ARAÇLAR 204234 - 301980MEHMET ALP ERTEKİN FON YÖNETİM MÜDÜRÜ PORTFÖY YÖNETİCİSİ SPL DÜZEY 3, SPL TÜREV ARAÇLAR 207255 - 309530KEREM DİLDAR FON YÖNETİMİ MÜDÜRÜ PORTFÖY YÖNETİCİSİ SPL DÜZEY 3, SPL TÜREV ARAÇLAR 204817 - 302083Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan HizmetlerBirimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan KurumFon hizmet birimi Aktif Yatırım Bankası A.Ş.İç kontrol sistemi Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.Risk yönetim sistemi Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.Teftiş birimi Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.Araştırma birimi Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.Bilgi sistemleri Aktif Yatırım Bankası A.Ş.