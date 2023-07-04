***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.07.2023 15:43
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 50.000.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 50.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 45929575 TRY 91,86
BANKA KOMBETARE TREGTARE KOSOVA SHA 4070425 TRY 8,14
TOPLAM 50000000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
GÖZDE BARTIN SATIŞ PAZARLAMA VE ÜRÜN GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ
SİNAN SOYALP PORTFÖY YÖNETİCİSİ
BURCU ATAR SÖNMEZ PORTFÖY YÖNETİCİSİ
MEHMET ALP ERTEKİN PORTFÖY YÖNETİCİSİ
KEREM DİLDAR PORTFÖY YÖNETİCİSİ
ÖZLEM ÜNAL KIDEMLİ MÜFETTİŞ
BÜŞRA ÇANTAY ARAŞTIRMA UZMANI
MELİKE KARAKUŞ RİSK YÖNETİMİ UZMANI
DENİZ ERKOÇ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI UZMANI
YİĞİT GÜLER MALİ İŞLER VE OPERASYON MÜDÜR YARDIMCISI
SEFA METE MALİ İŞLER UZMAN YARDIMCISI
ASLIHAN TIRLI İÇ KONTROL MÜDÜRÜ
RASİM DÖNMEZ SATIŞ PAZARLAMA VE ÜRÜN GELİŞTİRME UZMAN YARDIMCISI
BARAN ALPER KOSTAK OPERASYON UZMAN YARDIMCISI
SANER MESÇİOĞLU ALTERNATİF FONLAR DİREKTÖRÜ
YENER KAYA MALİ İŞLER VE OPERASYON MÜDÜRÜ
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
YASİN ATİKLER GENEL MÜDÜR PORTFÖY YÖNETİCİSİ SPL DÜZEY 3, SPL TÜREV ARAÇLAR 204378 - 301494
SİNAN SOYALP FON YÖNETİMİ DİREKTÖRÜ PORTFÖY YÖNETİCİSİ SPL DÜZEY 3, SPL TÜREV ARAÇLAR 206115 - 302617
BURCU ATAR SÖNMEZ ALTERNATİF FONLAR DİREKTÖRÜ PORTFÖY YÖNETİCİSİ SPL DÜZEY 3, SPL TÜREV ARAÇLAR 204234 - 301980
MEHMET ALP ERTEKİN FON YÖNETİM MÜDÜRÜ PORTFÖY YÖNETİCİSİ SPL DÜZEY 3, SPL TÜREV ARAÇLAR 207255 - 309530
KEREM DİLDAR FON YÖNETİMİ MÜDÜRÜ PORTFÖY YÖNETİCİSİ SPL DÜZEY 3, SPL TÜREV ARAÇLAR 204817 - 302083
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
İç kontrol sistemi Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.
Risk yönetim sistemi Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.
Teftiş birimi Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.
Araştırma birimi Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.
Bilgi sistemleri Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165236
BIST