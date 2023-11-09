***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.11.2023 17:39
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
ALİ KIVANÇ MANZAKOĞLU FON YÖNETİMİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
GÖZDE BARTIN SATIŞ PAZARLAMA VE ÜRÜN GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ
SİNAN SOYALP PORTFÖY YÖNETİCİSİ
BURCU ATAR SÖNMEZ PORTFÖY YÖNETİCİSİ
MEHMET ALP ERTEKİN PORTFÖY YÖNETİCİSİ
KEREM DİLDAR PORTFÖY YÖNETİCİSİ
NUR ŞENOL SARI PORTFÖY YÖNETİCİSİ
MEHMET BATUHAN ŞERMET PORTFÖY YÖNETİCİSİ
YENER KAYA MALİ İŞLER VE OPERASYON DİREKTÖRÜ
SANER MESÇİOĞLU ALTERNATİF FONLAR DİREKTÖRÜ
YİĞİT GÜLER MALİ İŞLER VE OPERASYON MÜDÜR YARDIMCISI
ASLIHAN TIRLI İÇ KONTROL MÜDÜRÜ
ÖZLEM ÜNAL KIDEMLİ MÜFETTİŞ
BÜŞRA ÇANTAY ARAŞTIRMA UZMANI
MELİKE KARAKUŞ RİSK YÖNETİMİ UZMANI
DENİZ ERKOÇ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI UZMANI
SEFA METE MALİ İŞLER UZMANI
RASİM DÖNMEZ SATIŞ PAZARLAMA VE ÜRÜN GELİŞTİRME UZMAN YARDIMCISI
BARAN ALPER KOSTAK OPERASYON UZMAN YARDIMCISI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216316
BIST