***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.11.2023 16:21
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
İç kontrol sistemi Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.
Risk yönetim sistemi Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.
Teftiş birimi Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.
Araştırma birimi Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.
Bilgi sistemleri Aktif Yatırım Bankası A.Ş./Aktiftech Teknoloji A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219362
BIST
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17:517.994
En Düşük
|Değişim
|: -0,65%
|| -52,35
|Açılış
|: 8.055
|
|Önceki Kapanış
|: 8.047
|
7.985
En Yüksek
8.060
17:5128,8383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0608
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9200
|
28,8395
En Düşük
28,7116
17:5131,3236
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,1219
|Açılış
|: 31,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,4804
En Düşük
31,3083
17:511.855,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,90
|Açılış
|: 1.855,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.849,77
|
1.858,94
En Düşük
1.844,97
BIST En Aktif Hisseler17:51
|AFYON
|14,38
|239.885.921
|% 4,66
|
|AEFES
|112,50
|313.699.586
|% 1,72
|
|AGYO
|8,74
|55.486.179
|% 0,46
|
|AKGRT
|5,76
|125.097.969
|% 0,00
|
|ADEL
|470,75
|5.710.082
|% -0,05
|
|EMNIS
|118,80
|600.893
|% -10,00
|
|PEGYO
|13,87
|617.329.512
|% -9,99
|
|SONME
|76,15
|6.540.262
|% -9,99
|
|DAPGM
|69,10
|98.522.438
|% -9,97
|
|BYDNR
|35,60
|286.778.431
|% -8,76
|
|THYAO
|261,50
|8.616.769.888
|% -2,61
|
|TUPRS
|156,10
|5.899.707.047
|% 1,04
|
|ASELS
|46,46
|3.802.164.127
|% 0,00
|
|MIATK
|44,30
|2.519.096.744
|% -6,54
|
|AKBNK
|30,80
|2.517.315.062
|% -0,45
|
|EKGYO
|7,61
|1.576.092.877
|% -0,13
|
|SKBNK
|7,30
|1.282.710.125
|% -3,05
|
|YKBNK
|17,17
|2.218.454.445
|% -0,41
|
|ZOREN
|5,05
|606.193.752
|% -0,98
|
|ODAS
|11,92
|1.220.129.439
|% 0,51
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8332
|28,8383
|% 0,21
|
|Euro
|31,3152
|31,3236
|% -0,39
|
|Sterlin
|35,8913
|36,0713
|% -0,21
|
|Frank
|32,4353
|32,6307
|% -0,00
|
|Riyal
|7,6672
|7,7057
|% 0,22
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,73
|23,76
|% 0,66
|
|Platin
|925,41
|927,85
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.051,73
|1.054,40
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,73
|78,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.001,63
|2.001,96
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:51
daha fazla
-
17:59GLRYH
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 11.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 686, 244 adet işlem
-
17:58PEGYO
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 13.87 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 538, 287 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 8, 005 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 51 altında . İşlem hacmi 76, 134.00 milyon TL de
-
17:57YAPRK
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 211.90 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 697 adet işlem
-
17:56INFO
Yüzde -4.16 oranında düşüşle 15.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 711, 868 adet işlem