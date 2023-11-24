***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.11.2023 16:13
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi Aktif Yatırım Bankası A.Ş. / Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İç kontrol sistemi Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.
Risk yönetim sistemi Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.
Teftiş birimi Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.
Araştırma birimi Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.
Bilgi sistemleri Aktif Yatırım Bankası A.Ş./Aktiftech Teknoloji A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219881
BIST
'
18:057.960
En Düşük
|Değişim
|: 0,78%
|| 61,36
|Açılış
|: 7.902
|
|Önceki Kapanış
|: 7.899
|
7.851
En Yüksek
7.996
18:0528,8892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0635
|Açılış
|: 28,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,9208
En Düşük
28,7603
18:0531,6228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1220
|Açılış
|: 31,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,8246
En Düşük
31,3788
18:051.856,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 11,22
|Açılış
|: 1.856,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,61
|
1.859,99
En Düşük
1.842,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ECZYT
|324,50
|566.185.454
|% 10,00
|
|GLBMD
|46,44
|36.297.604
|% 10,00
|
|FONET
|31,52
|247.102.442
|% 9,98
|
|ATATP
|106,30
|416.634.928
|% 9,98
|
|RTALB
|13,90
|84.417.117
|% 9,97
|
|NATEN
|372,25
|1.408.822.526
|% -9,98
|
|DAPGM
|56,00
|280.019.910
|% -9,97
|
|ESEN
|101,00
|494.297.529
|% -8,60
|
|LIDFA
|10,00
|334.294.331
|% -7,24
|
|KIMMR
|7,37
|236.955.893
|% -6,71
|
|THYAO
|259,75
|8.768.557.583
|% -0,38
|
|ASELS
|47,80
|3.721.694.273
|% 2,75
|
|ISCTR
|21,26
|3.600.512.886
|% 0,57
|
|TUPRS
|150,50
|3.564.657.018
|% 0,40
|
|AKBNK
|31,86
|3.196.547.046
|% 1,27
|
|YKBNK
|17,82
|3.158.345.153
|% 1,31
|
|EKGYO
|7,32
|1.250.769.573
|% 0,83
|
|ISCTR
|21,26
|3.600.512.886
|% 0,57
|
|IHLAS
|1,28
|200.873.592
|% -3,76
|
|ZOREN
|4,98
|620.342.665
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8730
|28,8892
|% 0,22
|
|Euro
|31,6040
|31,6228
|% 0,39
|
|Sterlin
|36,2836
|36,4655
|% 0,82
|
|Frank
|32,5975
|32,7938
|% 0,48
|
|Riyal
|7,6761
|7,7146
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,16
|24,19
|% 0,66
|
|Platin
|931,98
|933,50
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.072,29
|1.075,32
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,72
|81,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.997,97
|1.998,31
|% 0,66
|