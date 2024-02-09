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***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.02.2024 17:32
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Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
ALİ KIVANÇ MANZAKOĞLU FON YÖNETİMİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
GÖZDE BARTIN SATIŞ PAZARLAMA VE ÜRÜN GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ
SİNAN SOYALP PORTFÖY YÖNETİCİSİ
BURCU ATAR SÖNMEZ PORTFÖY YÖNETİCİSİ
MEHMET ALP ERTEKİN PORTFÖY YÖNETİCİSİ
KEREM DİLDAR PORTFÖY YÖNETİCİSİ
NUR ŞENOL SARI PORTFÖY YÖNETİCİSİ
MEHMET BATUHAN ŞERMET PORTFÖY YÖNETİCİSİ
YENER KAYA MALİ İŞLER VE OPERASYON DİREKTÖRÜ
SANER MESÇİOĞLU ALTERNATİF FONLAR DİREKTÖRÜ
YİĞİT GÜLER MALİ İŞLER VE OPERASYON MÜDÜR YARDIMCISI
ASLIHAN TIRLI İÇ KONTROL MÜDÜRÜ
ÖZLEM ÜNAL KIDEMLİ MÜFETTİŞ
SEFA METE ARAŞTIRMA UZMANI
MELİKE KARAKUŞ RİSK YÖNETİMİ UZMANI
DENİZ ERKOÇ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI UZMANI
EMEL GEDİK MALİ İŞLER UZMANI
RASİM DÖNMEZ SATIŞ PAZARLAMA VE ÜRÜN GELİŞTİRME UZMAN YARDIMCISI
BARAN ALPER KOSTAK OPERASYON UZMAN YARDIMCISI




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DOFER 53,35 481.167.353 % 10,00  
KFEIN 141,90 140.846.784 % 10,00  
SAMAT 54,45 97.255.906 % 10,00  
BNTAS 12,43 205.010.273 % 10,00  
TUCLK 13,75 292.138.795 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,6850 30,6912 % 0,33  
Euro 33,1150 33,1312 % 0,24  
Sterlin 38,6377 38,8315 % 0,40  
Frank 34,9280 35,1384 % 0,18  
Riyal 8,1582 8,1991 % 0,26  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,42 22,45 % 0,66  
Platin 870,18 871,49 % 0,66  
Paladyum 861,53 865,98 % 0,66  
Brent Pet. 81,63 81,63 % 0,66  
Altın Ons 2.021,03 2.021,23 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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