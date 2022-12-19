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***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu

19.12.2022 16:14
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu


***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )

Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu

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Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aktif Portföy Tarım ve Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu Yatırımcı Bilgi Formunu ekte Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088437


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:26
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UMPAS 5,00 2.378.095 % 287,60  
OTTO 80,30 1.556.702 % 10,00  
PLTUR 13,32 2.778.086 % 9,99  
VAKBN 13,77 3.844.710.228 % 9,98  
HALKB 15,66 1.326.769.257 % 9,97  
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16:26 Alış Satış %  
Dolar 18,6354 18,6635 % 0,06  
Euro 19,7721 19,7840 % 0,09  
Sterlin 22,6150 22,7284 % 0,00  
Frank 19,9191 20,0391 % 0,13  
Riyal 4,9436 4,9684 % -0,02  
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16:26 Alış Satış %  
Altın Ons 1.793 1.793 1,08  
Altın Gr. 1.074 1.074 -0,40  
Cumhuriyet 7.211 7.320 -5,00  
Tam 7.247 7.294 36,00  
Yarım 3.510 3.566 18,00  
Çeyrek 1.760 1.782 8,00  
Gümüş.Ons 23,26 23,28 0,07  
Gümüş Gr. 13,90 13,92 -0,00  
B. Petrol 79,84 79,84 0,80  
Seans Raporu 16:26
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