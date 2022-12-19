***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
19.12.2022 16:14
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aktif Portföy Tarım ve Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu Yatırımcı Bilgi Formunu ekte Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088437
BIST
16:265.353
En Yüksek
|Değişim
|: 2,66%
|| 138,76
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.383
En Düşük
5.268
16:2618,6635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0115
|Açılış
|: 18,7570
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6685
En Düşük
18,6001
16:2619,7840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0186
|Açılış
|: 19,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8894
En Düşük
19,7129
16:261.074,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,27
|Açılış
|: 1.074,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.074,86
|
1.078,70
En Düşük
1.072,18
BIST En Aktif Hisseler16:26
|UMPAS
|5,00
|2.378.095
|% 287,60
|
|OTTO
|80,30
|1.556.702
|% 10,00
|
|PLTUR
|13,32
|2.778.086
|% 9,99
|
|VAKBN
|13,77
|3.844.710.228
|% 9,98
|
|HALKB
|15,66
|1.326.769.257
|% 9,97
|
|PAMEL
|243,00
|21.296.763
|% -10,00
|
|IDGYO
|3,97
|7.170.233
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|57.496.066
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|1.771.768
|% -9,96
|
|EUREN
|12,92
|973.592.267
|% -9,84
|
|YKBNK
|12,62
|11.818.541.874
|% 7,40
|
|PETKM
|19,78
|7.918.982.805
|% 3,13
|
|THYAO
|142,40
|5.652.228.073
|% 2,23
|
|ISCTR
|13,51
|5.565.298.590
|% 8,69
|
|AKBNK
|20,44
|5.234.153.730
|% 9,60
|
|YKBNK
|12,62
|11.818.541.874
|% 7,40
|
|EKGYO
|8,33
|4.110.355.504
|% 1,34
|
|ISCTR
|13,51
|5.565.298.590
|% 8,69
|
|PETKM
|19,78
|7.918.982.805
|% 3,13
|
|ALBRK
|3,79
|1.289.405.753
|% 8,60
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6354
|18,6635
|% 0,06
|
|Euro
|19,7721
|19,7840
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,6150
|22,7284
|% 0,00
|
|Frank
|19,9191
|20,0391
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9436
|4,9684
|% -0,02
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|1,08
|
|Altın Gr.
|1.074
|1.074
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|7.211
|7.320
|-5,00
|
|Tam
|7.247
|7.294
|36,00
|
|Yarım
|3.510
|3.566
|18,00
|
|Çeyrek
|1.760
|1.782
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,28
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,90
|13,92
|-0,00
|
|B. Petrol
|79,84
|79,84
|0,80
|