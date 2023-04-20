***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
20.04.2023 11:10
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mükafat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu Güncel Yatırımcı Bilgi Formu Ektedir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140275
BIST
12:355.012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -48,88
|Açılış
|: 5.037
|
|Önceki Kapanış
|: 5.061
|
5.037
En Düşük
4.998
12:3519,4070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5100
|
19,4593
En Düşük
19,3740
12:3521,2803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0349
|Açılış
|: 22,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4100
|
21,6321
En Düşük
21,2071
12:351.246,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,49
|Açılış
|: 1.246,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,08
|
1.248,58
En Düşük
1.241,02
BIST En Aktif Hisseler12:35
|MEPET
|5,09
|8.556.936
|% 9,94
|
|BRSAN
|150,50
|295.463.427
|% 9,93
|
|KLMSN
|20,40
|35.326.896
|% 9,91
|
|AVGYO
|3,45
|22.383.918
|% 9,87
|
|GEREL
|17,30
|21.841.811
|% 8,53
|
|IMASM
|46,32
|27.172.788
|% -9,97
|
|CVKMD
|152,10
|1.727.789.471
|% -9,95
|
|VKGYO
|3,19
|93.433.769
|% -7,00
|
|GESAN
|79,20
|729.481.062
|% -6,60
|
|VAKBN
|9,72
|1.455.991.732
|% -5,63
|
|KOPOL
|37,50
|2.198.800.696
|% -4,82
|
|HALKB
|12,45
|2.007.490.597
|% -0,80
|
|CVKMD
|152,10
|1.727.789.471
|% -9,95
|
|VAKBN
|9,72
|1.455.991.732
|% -5,63
|
|AKBNK
|17,70
|1.160.874.918
|% -4,22
|
|HALKB
|12,45
|2.007.490.597
|% -0,80
|
|VAKBN
|9,72
|1.455.991.732
|% -5,63
|
|ISCTR
|11,86
|861.992.707
|% -3,50
|
|AKBNK
|17,70
|1.160.874.918
|% -4,22
|
|YKBNK
|10,17
|664.418.642
|% -3,14
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3984
|19,4137
|% 0,10
|
|Euro
|21,2713
|21,2784
|% 0,16
|
|Sterlin
|24,0467
|24,1673
|% -0,02
|
|Frank
|21,5757
|21,7057
|% 0,23
|
|Riyal
|5,1584
|5,1843
|% 0,04
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|2.000
|4,39
|
|Altın Gr.
|1.246
|1.246
|1,79
|
|Cumhuriyet
|8.911
|9.046
|-13,00
|
|Tam
|8.956
|9.088
|-77,00
|
|Yarım
|4.374
|4.439
|-48,00
|
|Çeyrek
|2.187
|2.233
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,35
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,75
|15,77
|-0,01
|
|B. Petrol
|81,56
|81,56
|-1,56
|