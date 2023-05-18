***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
18.05.2023 13:58
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.04.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MMH Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152281
BIST
15:304.541
En Yüksek
|Değişim
|: -2,58%
|| -120,34
|Açılış
|: 4.682
|
|Önceki Kapanış
|: 4.662
|
4.700
En Düşük
4.511
15:3019,7914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0345
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2800
|
19,7973
En Düşük
19,6437
15:3021,3712
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0732
|Açılış
|: 21,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9000
|
21,4540
En Düşük
21,2329
15:301.256,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,55
|Açılış
|: 1.256,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.258,74
|
1.262,45
En Düşük
1.251,99
BIST En Aktif Hisseler15:28
|DOBUR
|35,32
|9.206.402
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,86
|15.398.123
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|15.398.123
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|15.398.123
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|15.398.123
|% 9,94
|
|ALFAS
|318,80
|783.949.185
|% -9,99
|
|SAMAT
|26,54
|99.981.998
|% -9,17
|
|AKYHO
|1,89
|21.030.148
|% -8,70
|
|DGGYO
|26,20
|71.781.614
|% -8,58
|
|GOKNR
|11,62
|178.226.311
|% -7,63
|
|THYAO
|133,60
|4.112.199.042
|% -2,55
|
|KCHOL
|78,65
|2.061.669.451
|% -3,02
|
|ISCTR
|10,90
|2.042.318.642
|% -2,50
|
|AKBNK
|15,16
|1.831.331.237
|% -2,70
|
|ASTOR
|48,00
|1.793.747.481
|% -7,51
|
|EKGYO
|6,14
|1.603.202.913
|% -4,21
|
|ISCTR
|10,90
|2.042.318.642
|% -2,50
|
|YKBNK
|9,12
|1.451.418.018
|% -2,56
|
|AKBNK
|15,16
|1.831.331.237
|% -2,70
|
|DOHOL
|8,46
|605.305.541
|% 3,42
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7845
|19,7920
|% 0,18
|
|Euro
|21,3594
|21,3668
|% -0,36
|
|Sterlin
|24,5462
|24,6693
|% -0,18
|
|Frank
|21,8945
|22,0264
|% -0,01
|
|Riyal
|5,2615
|5,2879
|% 0,20
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.974
|-8,06
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|-2,55
|
|Cumhuriyet
|9.062
|9.199
|6,00
|
|Tam
|9.015
|9.250
|-2,33
|
|Yarım
|4.457
|4.570
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.222
|2.278
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,57
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|14,98
|15,00
|-0,10
|
|B. Petrol
|76,67
|76,67
|-0,29
|
Seans Raporu
15:28
daha fazla
-
15:43SANFM
Yüzde -6.15 oranında düşüşle 13.88 lira fiyatla işlem gören hissede 92, 887 adet işlem
-
15:42KOZAL
Yüzde -5.91 oranında düşüşle 18.30 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 953, 745 adet işlem
-
15:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -147, 88 kaybederek (% -2.87 ) 4, 998
-
15:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ISCTR, YKBNK
-
15:41XU100
Endeks 4, 529 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 85 altında . İşlem hacmi 38, 584.00 milyon TL de