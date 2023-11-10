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***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu

10.11.2023 09:32
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu


***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )

Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu

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Güncel Yatırımcı Bilgi Formu ektedir. Saygılarımızla



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216799


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Açılış :  7.838  
Önceki Kapanış :  7.841  
En Düşük
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:12
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BYDNR 35,06 54.379.441 % 9,97  
ARDYZ 25,14 252.860.952 % 9,97  
SANEL 17,42 4.979.670 % 9,97  
BANVT 133,60 55.297.955 % 9,96  
PKENT 244,00 177.002.275 % 9,96  
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12:12 Alış Satış %  
Dolar 28,5261 28,5802 % 0,41  
Euro 30,4881 30,5008 % 0,20  
Sterlin 34,7775 34,9519 % 0,30  
Frank 31,4950 31,6847 % 0,38  
Riyal 7,5893 7,6274 % 0,31  
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12:12 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,57 22,60 % 0,66  
Platin 855,54 857,53 % 0,66  
Paladyum 958,09 960,71 % 0,66  
Brent Pet. 80,45 80,45 % 0,66  
Altın Ons 1.954,36 1.954,70 % 0,66  
Seans Raporu 12:12
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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