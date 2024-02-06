***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
06.02.2024 14:30
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247094
BIST
'
15:208.818
En Düşük
|Değişim
|: 0,47%
|| 40,89
|Açılış
|: 8.811
|
|Önceki Kapanış
|: 8.777
|
8.751
En Yüksek
8.852
15:2030,5768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0216
|Açılış
|: 30,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6000
|
30,7999
En Düşük
30,3965
15:2032,8286
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0308
|Açılış
|: 32,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
33,1326
En Düşük
32,6721
15:201.991,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,73
|Açılış
|: 1.991,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.989,70
|
2.008,81
En Düşük
1.979,02
BIST En Aktif Hisseler15:16
|ARDYZ
|47,52
|636.465.995
|% 10,00
|
|VESBE
|20,02
|1.042.053.225
|% 10,00
|
|BRKVY
|84,15
|93.324.750
|% 10,00
|
|TETMT
|7.895,00
|10.705.620
|% 10,00
|
|DOFER
|55,05
|303.969.335
|% 9,99
|
|BAYRK
|42,00
|25.208.796
|% -9,01
|
|POLTK
|21.410,00
|164.805.615
|% -8,25
|
|YAPRK
|291,00
|286.315.363
|% -7,03
|
|KIMMR
|8,35
|68.379.065
|% -7,02
|
|CMENT
|232,50
|1.348.700
|% -6,96
|
|THYAO
|287,25
|7.229.862.203
|% -0,69
|
|SASA
|40,16
|3.859.299.854
|% 2,71
|
|EKGYO
|10,53
|3.314.367.038
|% 3,54
|
|AKBNK
|40,50
|2.659.381.961
|% 0,70
|
|TUPRS
|153,90
|2.452.857.454
|% -0,77
|
|ZOREN
|5,03
|2.163.595.584
|% 6,34
|
|EKGYO
|10,53
|3.314.367.038
|% 3,54
|
|TSPOR
|1,65
|219.611.838
|% 0,61
|
|YKBNK
|22,72
|2.239.922.256
|% 0,18
|
|SASA
|40,16
|3.859.299.854
|% 2,71
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5713
|30,5772
|% 0,07
|
|Euro
|32,8201
|32,8306
|% -0,09
|
|Sterlin
|38,2477
|38,4395
|% 0,14
|
|Frank
|34,8837
|35,0939
|% -0,22
|
|Riyal
|8,1283
|8,1691
|% 0,07
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,27
|22,30
|% 0,66
|
|Platin
|895,68
|897,68
|% 0,66
|
|Paladyum
|934,63
|939,71
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,41
|78,41
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,20
|2.026,47
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:16
daha fazla
-
15:33BRKSN
Yüzde 4.17 oranında artışla 34.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 252, 647 adet işlem
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15:32XU100
Endeks 8, 818 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 74, 220.00 milyon TL de
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15:32CELHA
Yüzde 4.18 oranında artışla 30.44 lira fiyatla işlem gören hissede 645, 087 adet işlem
-
15:30MEDTR
Yüzde 4.98 oranında artışla 34.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 139, 503 adet işlem
-
15:29SMART
Yüzde 7.08 oranında artışla 44.16 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 624, 835 adet işlem