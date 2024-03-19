***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
19.03.2024 15:58
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EYT Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260212
BIST
'
16:378.908
En Düşük
|Değişim
|: 2,17%
|| 189,57
|Açılış
|: 8.702
|
|Önceki Kapanış
|: 8.718
|
8.695
En Yüksek
8.910
16:3732,3468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0665
|Açılış
|: 33,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,5143
En Düşük
32,2510
16:3735,1543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0284
|Açılış
|: 36,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,1500
|
35,5201
En Düşük
35,0472
16:372.240,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -3,37
|Açılış
|: 2.240,16
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,53
|
2.254,55
En Düşük
2.232,38
BIST En Aktif Hisseler16:35
|AKENR
|7,26
|12.200.844
|% 10,00
|
|DERIM
|29,70
|9.360.055
|% 10,00
|
|TMSN
|162,80
|622.944.267
|% 10,00
|
|TURGG
|775,50
|52.511.659
|% 10,00
|
|PKART
|84,15
|18.363.659
|% 10,00
|
|PEKGY
|21,50
|632.225.757
|% -9,97
|
|BEGYO
|5,85
|238.144.711
|% -9,86
|
|ARTMS
|53,40
|1.746.902.020
|% -9,57
|
|BJKAS
|66,30
|461.386.134
|% -9,43
|
|KERVN
|2,16
|11.775.491
|% -9,24
|
|THYAO
|278,00
|7.725.038.587
|% 3,54
|
|TUPRS
|172,30
|3.781.504.258
|% 4,30
|
|YKBNK
|23,44
|3.299.196.079
|% 6,35
|
|REEDR
|58,40
|2.801.274.817
|% 4,75
|
|EREGL
|44,32
|2.728.620.469
|% 0,54
|
|ZOREN
|5,34
|1.851.015.316
|% 2,10
|
|ISCTR
|10,75
|2.587.342.489
|% 4,07
|
|YKBNK
|23,44
|3.299.196.079
|% 6,35
|
|MOGAN
|19,12
|2.663.254.301
|% -6,46
|
|EKGYO
|10,62
|1.318.102.350
|% 0,76
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3386
|32,3438
|% 0,20
|
|Euro
|35,1367
|35,1501
|% -0,09
|
|Sterlin
|42,1280
|42,3391
|% -0,21
|
|Frank
|37,3803
|37,5676
|% 0,05
|
|Riyal
|8,8509
|8,8953
|% 0,08
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,81
|24,84
|% 0,66
|
|Platin
|897,12
|898,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|999,86
|1.005,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,06
|87,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.151,73
|2.152,10
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:48JANTS
Yüzde 9.95 oranında artışla 255.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 728, 579 adet işlem
-
16:47XU100
Endeks 8, 891 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 99 üstünde . İşlem hacmi 66, 887.00 milyon TL de
-
16:47ERSU
Yüzde 9.99 oranında artışla 25.76 lira fiyatla işlem gören hissede 199, 860 adet işlem
-
16:46MIPAZ
Yüzde 5.03 oranında artışla 98.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 367, 197 adet işlem
-
16:45DENGE
Yüzde 8.88 oranında artışla 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 584, 784 adet işlem