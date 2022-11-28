***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim









***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYetki ve İzin Belgelerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 24.11.2022 Tarihli ve E-12233903-350.11-29174 Sayılı izni doğrultusunda şirketimiz faaliyet yetki belgesinin unvan değişikliği gerçekleşmiştir. Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082610BIST