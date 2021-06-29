***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
29.06.2021 18:40
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/04/2021
Karar Sayısı
2021/31
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
31.12.2020 tarihli Sorumluluk Beyanı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944928
BIST
18:051.372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,58
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.352
18:058,7318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0486
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7477
En Düşük
8,6689
18:0510,4001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0299
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3391
18:05494,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,91
|Açılış
|: 494,96
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
491,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NIBAS
|12,99
|7.765.893
|% 9,99
|
|ARMDA
|45,14
|5.126.989
|% 9,99
|
|TKURU
|271,00
|3.657.958
|% 9,98
|
|YAPRK
|39,02
|15.035.282
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.380.283
|% 9,97
|
|EUKYO
|7,40
|6.842.857
|% -9,98
|
|SAMAT
|4,75
|39.670.420
|% -9,87
|
|DENGE
|3,07
|1.046.726
|% -9,17
|
|MERIT
|16,32
|1.398.646
|% -8,57
|
|TDGYO
|7,19
|7.777.137
|% -8,06
|
|THYAO
|13,39
|1.189.927.913
|% -3,39
|
|GARAN
|8,25
|1.051.073.168
|% 0,86
|
|EKGYO
|1,92
|645.233.816
|% -1,03
|
|KOZAL
|117,20
|542.803.982
|% 0,43
|
|KRDMD
|6,80
|521.294.411
|% 2,56
|
|EKGYO
|1,92
|645.233.816
|% -1,03
|
|YKBNK
|2,16
|363.211.779
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|174.268.523
|% 0,79
|
|GARAN
|8,25
|1.051.073.168
|% 0,86
|
|PEKGY
|1,00
|115.713.597
|% 1,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7298
|8,7318
|% 0,56
|
|Euro
|10,3904
|10,4001
|% 0,29
|
|Sterlin
|12,0466
|12,1070
|% 0,17
|
|Frank
|9,4437
|9,5006
|% 0,36
|
|Riyal
|2,3204
|2,3321
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|-14,86
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|3.260
|3.309
|-47,00
|
|Tam
|3.245
|3.327
|-47,08
|
|Yarım
|1.569
|1.609
|-22,77
|
|Çeyrek
|787
|805
|-11,38
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,86
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,34
|74,34
|0,20
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 3 kaybederek (% -0.52 ) 1, 210
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, YAPRK, DOAS, TKURU, TACTR, MERKO, KUTPO, NIBAS, VANGD
-
17:59
TKURU, EDIP, KUTPO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SAMAT, TDGYO, UTPYA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 214 hisse senedinden 60 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 144 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem