***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
03.08.2021 10:29
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/07/2021
Karar Sayısı
2021/49
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954317
BIST
10:261.397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,47
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.404
En Düşük
1.394
10:268,3107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0372
|Açılış
|: 8,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,3816
En Düşük
8,2921
10:269,8872
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0359
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
9,9683
En Düşük
9,8542
10:26484,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,81
|Açılış
|: 484,92
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
487,52
En Düşük
483,83
BIST En Aktif Hisseler10:26
|IDGYO
|3,63
|9.992.599
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|27.566.408
|% 9,99
|
|DAGI
|2,68
|20.010.858
|% 9,84
|
|ORMA
|31,20
|118.404
|% 9,01
|
|UFUK
|14,50
|5.075
|% 6,62
|
|METUR
|5,79
|15.873.880
|% -5,70
|
|KUYAS
|2,59
|7.206.941
|% -5,13
|
|IDEAS
|49,22
|129.811
|% -4,98
|
|BURVA
|23,62
|3.165.550
|% -4,68
|
|BURCE
|19,27
|1.278.069
|% -4,60
|
|SISE
|7,74
|240.715.031
|% 0,26
|
|GARAN
|8,58
|192.554.320
|% 0,35
|
|EREGL
|19,73
|129.635.064
|% 0,15
|
|KARSN
|4,06
|98.237.828
|% -1,46
|
|ASELS
|15,88
|84.310.569
|% -1,00
|
|EKGYO
|1,81
|57.104.986
|% 0,00
|
|SISE
|7,74
|240.715.031
|% 0,26
|
|YKBNK
|2,40
|61.123.309
|% -0,83
|
|KARSN
|4,06
|98.237.828
|% -1,46
|
|GARAN
|8,58
|192.554.320
|% 0,35
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3050
|8,3107
|% -0,45
|
|Euro
|9,8677
|9,8872
|% -0,36
|
|Sterlin
|11,5469
|11,6048
|% -0,09
|
|Frank
|9,1692
|9,2245
|% -0,17
|
|Riyal
|2,2141
|2,2252
|% -0,23
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-4,39
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,80
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|-43,00
|
|Tam
|3.211
|3.291
|-39,84
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-19,27
|
|Çeyrek
|778
|796
|-9,64
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,32
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,77
|6,78
|-0,04
|
|B. Petrol
|72,65
|72,65
|-0,24
|
Seans Raporu
10:26
daha fazla
-
10:41BMSCH
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 8.65 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 653, 549 adet işlem
-
10:40DENGE
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 1.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 948, 165 adet işlem
-
10:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, PETKM, FROTO
-
10:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, GARAN, VAKBN
-
10:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 75 kaybederek (% -0.30 ) 1, 232