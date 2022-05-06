***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
06.05.2022 12:38
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/04/2022
Karar Sayısı
2022/38
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
2021 yılı Sorumluluk Beyanı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027157
BIST
12:442.454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -11,96
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.467
En Düşük
2.442
12:4414,9391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0781
|Açılış
|: 14,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
15,1201
En Düşük
14,8503
12:4415,8097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0976
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8097
En Düşük
15,6090
12:44903,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 7,16
|Açılış
|: 903,79
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler12:42
|ALKA
|35,02
|48.902.498
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|14.609.323
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.339.834
|% 9,97
|
|DENGE
|1,69
|8.647.631
|% 9,74
|
|TIRE
|16,89
|77.423.260
|% 9,39
|
|PETUN
|24,40
|45.021.202
|% -8,20
|
|ODAS
|2,46
|363.685.244
|% -7,52
|
|DAGHL
|19,63
|1.186.280
|% -7,14
|
|TSPOR
|4,86
|105.853.280
|% -6,72
|
|EKIZ
|6,60
|69.848
|% -5,17
|
|SISE
|19,56
|3.266.234.962
|% 3,99
|
|THYAO
|42,32
|1.677.804.739
|% -0,84
|
|KOZAL
|185,80
|927.095.551
|% 4,56
|
|KOZAA
|34,22
|664.646.224
|% 5,29
|
|TUPRS
|245,70
|617.962.184
|% 0,16
|
|SISE
|19,56
|3.266.234.962
|% 3,99
|
|ODAS
|2,46
|363.685.244
|% -7,52
|
|YKBNK
|4,84
|547.329.044
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,67
|247.444.192
|% -1,48
|
|AKBNK
|8,70
|494.101.131
|% -0,91
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9348
|14,9394
|% 0,53
|
|Euro
|15,7890
|15,8002
|% 0,56
|
|Sterlin
|18,3663
|18,4585
|% 0,35
|
|Frank
|15,1158
|15,2068
|% 0,63
|
|Riyal
|3,9703
|3,9902
|% 0,55
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|5,33
|
|Altın Gr.
|904
|904
|7,22
|
|Cumhuriyet
|6.075
|6.167
|13,00
|
|Tam
|6.050
|6.204
|27,27
|
|Yarım
|2.924
|3.001
|13,19
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,45
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,01
|