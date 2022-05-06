***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
06.05.2022 17:16
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/04/2022
Karar Sayısı
2022/38
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
2021 yılı Sorumluluk Beyanı Ek'tedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027305
BIST
17:202.445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -21,73
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.471
En Düşük
2.433
17:2014,9507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0897
|Açılış
|: 15,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
14,9557
En Düşük
14,8503
17:2015,8090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0969
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8502
En Düşük
15,6090
17:20906,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 9,52
|Açılış
|: 906,23
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler17:20
|ALKA
|35,02
|62.542.578
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|16.648.995
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|100.156.095
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.564.856
|% 9,97
|
|OLMK
|9,64
|39.306.270
|% 9,92
|
|PETUN
|24,12
|64.183.808
|% -9,26
|
|SELVA
|18,15
|27.291.471
|% -7,77
|
|ALCTL
|27,22
|40.014.259
|% -6,91
|
|ODAS
|2,48
|462.387.906
|% -6,77
|
|SUMAS
|70,10
|448.968
|% -6,53
|
|SISE
|19,31
|5.077.711.488
|% 2,66
|
|THYAO
|42,04
|3.050.667.820
|% -1,50
|
|TUPRS
|250,40
|1.743.673.778
|% 2,08
|
|AKBNK
|8,72
|1.415.753.018
|% -0,68
|
|KOZAL
|185,00
|1.400.796.189
|% 4,11
|
|SISE
|19,31
|5.077.711.488
|% 2,66
|
|YKBNK
|4,82
|1.093.918.687
|% -0,41
|
|ODAS
|2,48
|462.387.906
|% -6,77
|
|EKGYO
|2,67
|436.901.423
|% -1,48
|
|AKBNK
|8,72
|1.415.753.018
|% -0,68
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9452
|14,9507
|% 0,60
|
|Euro
|15,7964
|15,8090
|% 0,62
|
|Sterlin
|18,3849
|18,4771
|% 0,45
|
|Frank
|15,0872
|15,1781
|% 0,44
|
|Riyal
|3,9727
|3,9926
|% 0,61
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|7,99
|
|Altın Gr.
|905
|905
|8,05
|
|Cumhuriyet
|6.092
|6.184
|30,00
|
|Tam
|6.062
|6.216
|39,70
|
|Yarım
|2.930
|3.007
|19,21
|
|Çeyrek
|1.470
|1.504
|9,60
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,76
|0,00
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,67
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:35PETUN
Yüzde -9.33 oranında düşüşle 24.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 649, 527 adet işlem
-
17:34HEKTS
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 22.66 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 691, 333 adet işlem
-
17:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 41 kaybederek (% -1.22 ) 2, 711
-
17:33XU100
Endeks 2, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 94 altında . İşlem hacmi 34, 756.00 milyon TL de
-
17:33ODAS
Yüzde -6.77 oranında düşüşle 2.48 lira fiyatla işlem gören hissede 185, 298, 075 adet işlem