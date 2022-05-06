***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
06.05.2022 17:17
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/04/2022
Karar Sayısı
2022/38
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
2021 yılı Sorumluluk Beyanı Ek'tedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027306
BIST
17:192.445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -21,09
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.471
En Düşük
2.433
17:1914,9509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0899
|Açılış
|: 15,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
14,9557
En Düşük
14,8503
17:1915,8117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0996
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8502
En Düşük
15,6090
17:19906,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 9,35
|Açılış
|: 905,91
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler17:19
|ALKA
|35,02
|62.546.080
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|16.662.568
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|100.156.095
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.564.856
|% 9,97
|
|OLMK
|9,64
|39.369.993
|% 9,92
|
|PETUN
|24,12
|64.349.622
|% -9,26
|
|SELVA
|18,15
|27.291.526
|% -7,77
|
|ODAS
|2,48
|462.978.517
|% -6,77
|
|ALCTL
|27,26
|40.096.039
|% -6,77
|
|SUMAS
|70,10
|448.968
|% -6,53
|
|SISE
|19,29
|5.086.103.142
|% 2,55
|
|THYAO
|42,08
|3.061.781.702
|% -1,41
|
|TUPRS
|251,20
|1.754.606.794
|% 2,41
|
|AKBNK
|8,71
|1.420.363.984
|% -0,80
|
|KOZAL
|184,90
|1.402.285.576
|% 4,05
|
|SISE
|19,29
|5.086.103.142
|% 2,55
|
|YKBNK
|4,81
|1.095.585.855
|% -0,62
|
|ODAS
|2,48
|462.978.517
|% -6,77
|
|EKGYO
|2,67
|436.977.925
|% -1,48
|
|AKBNK
|8,71
|1.420.363.984
|% -0,80
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9458
|14,9509
|% 0,60
|
|Euro
|15,7986
|15,8117
|% 0,63
|
|Sterlin
|18,3948
|18,4870
|% 0,51
|
|Frank
|15,1071
|15,1981
|% 0,57
|
|Riyal
|3,9729
|3,9928
|% 0,61
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|7,44
|
|Altın Gr.
|905
|905
|8,33
|
|Cumhuriyet
|6.092
|6.184
|30,00
|
|Tam
|6.062
|6.216
|39,70
|
|Yarım
|2.930
|3.007
|19,21
|
|Çeyrek
|1.470
|1.504
|9,60
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,77
|0,01
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,48
|
Seans Raporu
17:19
daha fazla
-
17:34HEKTS
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 22.66 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 691, 333 adet işlem
-
17:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 41 kaybederek (% -1.22 ) 2, 711
-
17:33XU100
Endeks 2, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 94 altında . İşlem hacmi 34, 756.00 milyon TL de
-
17:33ODAS
Yüzde -6.77 oranında düşüşle 2.48 lira fiyatla işlem gören hissede 185, 298, 075 adet işlem
-
17:31SELVA
Yüzde -7.77 oranında düşüşle 18.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 419, 591 adet işlem