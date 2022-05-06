***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
06.05.2022 17:21
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/04/2022
Karar Sayısı
2022/38
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
2021 yılı Sorumluluk Beyanı Ek'tedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027309
BIST
17:312.446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -19,95
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.471
En Düşük
2.433
17:3114,9487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0877
|Açılış
|: 15,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
14,9557
En Düşük
14,8503
17:3115,8081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0960
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8502
En Düşük
15,6090
17:31906,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 9,44
|Açılış
|: 906,15
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler17:31
|ALKA
|35,02
|62.698.837
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|16.732.129
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|101.065.017
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.565.615
|% 9,97
|
|OLMK
|9,64
|40.964.448
|% 9,92
|
|PETUN
|24,14
|64.840.725
|% -9,18
|
|SELVA
|18,26
|27.494.739
|% -7,22
|
|ODAS
|2,48
|468.086.158
|% -6,77
|
|ALCTL
|27,30
|40.639.283
|% -6,63
|
|SUMAS
|70,10
|448.968
|% -6,53
|
|SISE
|19,40
|5.185.335.273
|% 3,14
|
|THYAO
|42,24
|3.138.188.878
|% -1,03
|
|TUPRS
|251,80
|1.794.667.277
|% 2,65
|
|AKBNK
|8,73
|1.448.579.039
|% -0,57
|
|KOZAL
|184,80
|1.422.347.283
|% 4,00
|
|SISE
|19,40
|5.185.335.273
|% 3,14
|
|YKBNK
|4,82
|1.129.419.598
|% -0,41
|
|ODAS
|2,48
|468.086.158
|% -6,77
|
|AKBNK
|8,73
|1.448.579.039
|% -0,57
|
|EKGYO
|2,67
|439.536.545
|% -1,48
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9449
|14,9487
|% 0,59
|
|Euro
|15,7979
|15,8081
|% 0,61
|
|Sterlin
|18,4105
|18,5028
|% 0,59
|
|Frank
|15,1194
|15,2105
|% 0,65
|
|Riyal
|3,9730
|3,9930
|% 0,62
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|5,60
|
|Altın Gr.
|906
|906
|9,21
|
|Cumhuriyet
|6.092
|6.184
|30,00
|
|Tam
|6.062
|6.216
|39,70
|
|Yarım
|2.930
|3.007
|19,21
|
|Çeyrek
|1.470
|1.504
|9,60
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,80
|10,81
|0,05
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,02
|
Seans Raporu
17:31
daha fazla
-
17:46MANAS
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 23.46 lira fiyatla işlem gören hissede 434, 900 adet işlem
-
17:43XU100
Endeks 2, 448 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 75 altında . İşlem hacmi 35, 529.00 milyon TL de
-
17:43ODAS
Yüzde -6.77 oranında düşüşle 2.48 lira fiyatla işlem gören hissede 187, 241, 065 adet işlem
-
17:41VERTU
Yüzde -4.61 oranında düşüşle 24.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 402, 003 adet işlem
-
17:40VKGYO
Yüzde -12.66 oranında düşüşle 2.00 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 969, 385 adet işlem