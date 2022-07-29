***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFinansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi29/07/2022Karar Sayısı50SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı30.06.2022 tarihli MPATA Fon Finansalları Sorumluluk Beyanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049982BIST